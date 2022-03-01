Всеволожские хоккеистки завоевали серебро на празднике русского хоккея в Москве

В самом сердце России – на льду ГУМ-катка 16 – 18 февраля состоялся традиционный большой праздник русского хоккея, организуемый Федерацией хоккея с мячом России.

В финале XII Всероссийского турнира по хоккею с мячом принимала участие команда девочек МАУ «Всеволожский центр ФКС» под руководством тренеров Гайдукова В.С., Трофимова Е.Е. и Губешвили А.А.

Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси проводится уже в 12-й раз. На протяжении 11 лет его финальные соревнования устраивают на главной площади страны. С 2020 года наряду с мальчишками за Кубок стали сражаться девчонки, и команда Всеволожского района во второй раз участвует в этих соревнованиях.

В торжественной церемонии открытия принимали участие президент Международной федерации бенди (FIB) и федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник и Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Среди почетных гостей спортивного праздника – многократный чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы, российский политический деятель Николай Валуев.

Соперницами всеволожских спортсменок были хоккеистки из Иркутска, Красноярска, Московской, Мурманской и Свердловской областей.

В первый день соревнований наши юные хоккеистки провели две игры с соперницами из Московской и Свердловской областей. Итог дня – ничья и победа. С четырьмя очками они возглавили турнирную таблицу соревнований. Во второй день соперниками были представители Мурманской области и Красноярска. Победа и поражение с минимальным счетом от «Енисея», будущего победителя финальных соревнований, настроило тренеров на самый важный матч третьего дня.

Финальный день соревнований. Соперники – сборная Иркутской области. Под аккомпанемент дождя наши девчонки, ведомые капитаном Никой Чучиной, дали настоящий бой законодателю мод женского хоккея с берегов Ангары. Итог сражения – победа со счетом 1:0 и серебряные медали у всеволожских спортсменок.

Награждение проводил четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом и вице-президент Федерации хоккея с мячом в городе Москве Иван Максимов.

По решению оргкомитета лучшим вратарем Турнира признана Евгения Шушвал (ВЦФКС-ХФК Всеволожск).

Отдел спорта МАУ «Всеволожский центр ФКС»