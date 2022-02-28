Экономическая зона во Всеволожске приросла еще одним заводом

В мире всё неоднозначно, а в экономике тем более – сегодня подъём, завтра спад. И так до бесконечности. Поэтому в столь непростое для бизнеса время каждое предприятие пытается создать здоровую экономическую атмосферу, разрабатывая алгоритм решений для получения прибыли и расширения производства.

В будущее – с оптимизмом

Пожалуй, даже люди, не разбирающиеся в инвестициях, уже уяснили, что большая политика тесно переплетается с большой экономикой. Все понимают, что нарастить мускулы экономического благополучия без капиталов извне невозможно. Но за последние годы объемы инвестиций «присели» во всем мире. На это повлияли два фактора: пандемия коронавируса и геополитика. Не секрет, что деньги любят тишину.

Динамика по России, как констатируют эксперты, «позитивная, но вялая». Однако, как известно, сплошные солнечные дни порождают пустыню. А ведь все знают, что после дождя появляется радуга. Сейчас мы воочию наблюдаем, как в самых сложных условиях продвигаются интересы российских предпринимательских кругов за пределами страны. Порой то, что может занять несколько дней, тянется месяцами. «Требуются титанические усилия, чтобы совершить рывок», – говорят в профильных ведомствах. Чтобы слова не расходились с делом, можно молчать и… ничего не делать. Но при нынешнем положении приходится учиться быть дальновидными: смотреть вперед, чтоб не оказаться в арьергарде.

И кажется, в Ленинградской области это получается. В 47-м регионе зафиксирована очередная «инвестиционная аномалия». В то время когда в других регионах темпы привлечения капиталов падают, у нас наоборот – эти показатели растут. Инвесторы в Ленинградской области настроены на положительный лад. Разгадка секрета – в наличии особых экономических зон и четких инвестиционных проектов. И если птицам для полета нужны крылья, то иностранным предпринимателям необходимы открытость, прозрачность и верховенство закона. Нельзя относиться к инвесторам, как к буржуям с солидным кошельком.

– Мы входим в десятку регионов с самыми большими темпами инвестиционного роста, – заметил недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – В области реализуются проекты не только регионального, но и федерального значения. Строится газохимический комплекс в Усть-Луге, возводится Приморский УПК, расширяются транспортные узлы, открываются новые предприятия. Среди мегапроектов строительство уникального туристического курорта «Игора», где в будущем пройдёт этап «Формулы-1».

В системе макроэкономических показателей Ленинградской области, используемых в различных рейтингах, Всеволожский район занимает лидирующие позиции. Сегодня промышленность нашего района стала основным драйвером экономического роста. В производственной зоне «Кирпичный Завод», на территории в 400 гектаров, развернули свою деятельность филиалы ведущих европейских предприятий. Крупные зарубежные инвесторы с большими деньгами стали открывать в перспективной промзоне свои представительства. И не прогадали. Ведь в основе работы производственной зоны лежало упрощение административных процедур.

Шины на экспорт. И не только

– Отрадно отметить, что сегодня 80% производимых концерном шин выпускается в России, – сказал прошлым летом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Всеволожские шины реализуются не только в нашей стране, но и в Китае, Европе, США и Канаде. Завод также один из ключевых работодателей Всеволожского района – на производстве трудятся 1,5 тысячи человек. Рабочие места оборудованы новейшими технологиями. Это уникальное производство, в котором задействованы даже роботы.

– Шины с надписью «Made in Russia», произведенные на заводе во Всеволожске, осваивают местные и зарубежные рынки, и мы этим гордимся! – буквально на днях, подбивая итоги прошлого года, заявил генеральный директор российского филиала Андрей Пантюхов. – Мы побили рекорд. Рыночная доля компании по объему продаж шин дистрибьюторам в премиальном и среднеценовом сегментах достигла 32,6%. Продажи идут в рост. Продукция экспортируется в 40 стран мира. По оценкам экспертов, мировой спрос на автомобили и шины будет расти, и мы смотрим на текущий год с оптимизмом.

Не успел начаться нынешний год, как в полку районных предприятий опять прибыло. Благоприятная ситуация сложилась и на бывшей площадке «Форд». Уже через год во Всеволожске на его месте должен появиться новый завод по производству автокомплектующих. Корейское предприятие Sungwoo Hitech приобрело площадку «Форд» во Всеволожске. Предприятие тогда анонсировало масштабный проект по выпуску запчастей для концернов Hyundai и Кia, в частности чехлов на новые модели автомобилей. Сделка сулит огромные инвестиции – примерно семь миллиардов рублей. Cреди партнеров Sungwoo Hitech – не только корейские автопроизводители, но также Mercedes, BMW, Volkswagen и Tesla.

В середине февраля было завершено строительство и перенос производственных мощностей холдинговой компании «Пигмент» из Санкт-Петербурга на площадку в Янино. Предприятие выпускает лакокрасочные изделия. Переезд лакокрасочного производства в Ленобласть обошелся заводу в 2 млрд рублей. На предприятии создано 240 рабочих мест. Анонсируемая мощность производства – до 25 тысяч тонн красок в год. Помощь в реализации проекта оказывало Агентство экономического развития Ленинградской области

Отметим, что сегодня мало кто помнит о том, как в конце прошлого столетия тонули в пучине кризиса некогда процветающие заводы. Среди них – мебельное предприятие «Невская Дубровка». И только в начале 2000-х на базе объекта был основан завод «Невский Ламинат». Новому руководству предприятия быстро удалось понять, в чем причины «нездоровья», и разработать правильную тактику лечения. Современное оборудование, серьезные инвестиции, квалифицированные специалисты и правильный менеджмент вдохнули жизнь в некогда чахлый объект. Благодаря модернизации здесь сумели поднять предприятие с колен, наладили перспективное производство, позволившее занять важное место в промышленной индустрии в Ленинградской области.

Агропром в тренде

Работая в тесном контакте с правительством Ленинградской области, район продолжает привлекать инвестиции. Сегодня здесь динамично развивается и агропромышленный комплекс. Сегодняшнее упорство, с которым производители последовательно наращивают объемы, по мнению экспертов, может завершиться положительным итогом.

– В Советском Союзе рекордсменками считались буренки, надои которых составляли 5000 литров молока в год, – говорят в комитете по АПК Ленинградской области. – Сегодня во Всеволожском районе коровы-рекордсменки дают до 13 тысяч литров молока в год. Многое зависит от селекционной работы. – Всеволожские сельхозпроизводители быстро адаптировались к новым экономическим реалиям и активно начали развивать местное производство, – информируют в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

– Здесь налажено производство овощей в закрытом грунте, мяса, молока. Мы рассчитываем на то, что эта тенденция сохранится в будущем. Помимо финансовой поддержки, мы оказываем предприятиям ещё и поддержку за счёт административных и регуляторных механизмов. Это – меры стимулирования через соответствующие механизмы содействия.

В конце 90-х многие крестьянские хозяйства не смогли устоять перед трудностями и развалились. Сейчас ситуация иная. За последние пять лет малые фермерские хозяйства стали получать серьезные субсидии от правительства Ленинградской области, были выделены средства на закупку кормов. Безусловно, хотелось бы большей поддержки, ведь, в отличие от крупных промышленных агрохолдингов, развитие мелких хозяйств намного перспективнее.

Аналитики убеждены, что тенденции роста сохранятся и в этом, а экономические показатели будут только улучшаться. Ведь в этом году планируется реализовать несколько важных и многообещающих проектов, которые и дальше будут способствовать росту благосостояния жителей Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН