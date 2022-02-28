Спортсмены из Всеволожского района привезли 17 медалей со Всероссийских соревнований

В г. Подольске Московской области 26 февраля завершились Кубок и Всероссийские соревнования по виду спорта Восточное боевое единоборство (ВБЕ) в дисциплине Кобудо. 23 региона страны представили команды на этих престижных соревнованиях.



25 спортсменам из Всеволожского района, входящим в сборную команду Ленинградской области и представляющим Клуб боевых искусств «Сатори», удалось завоевать 17 медалей.

1 место: Скороходова Александра (возрастная категория 10 – 11 лет) – дисциплина Кобудо, весовая категория до 36 кг. Байдин Ростислав, Сангаджи-Горяев Церен (возрастная категория 16 – 17 лет), дисциплина Кобудо-ката тайхо-дзюцу. Мухин Иван, Иванов Сергей (возрастная категория 16 – 20 лет), дисциплина Кобудо-ката тайхо-дзюцу.

2 место: Скороходова Александра, Магдеева Камила (возрастная категория 10 – 11 лет), дисциплина Кобудо-ката тайхо-дзюцу. Мельников Михаил (10 лет), весовая категория более 45 кг.

3 место: Семенов Матвей (возрастная категория 11 лет), весовая категория до 40 кг. Сергиенко Артем (возрастная категория 12 – 13 лет), весовая категория 45 кг. Сангаджи-Горяев Церен (возрастная категория 14 – 15 лет), весовая категория до 55 кг. Иванов Сергей (возрастная категория 16 – 20 лет), весовая категория до 70 кг. Воеводский Егор (возрастная категория 16 – 20 лет), дисциплина Кобудо, весовая категория до 75 кг. Скороходова Александра (возрастная категория 11 лет), дисциплина Кобудо-кумите-предмет. Зотов Иван (возрастная категория старше 21 года), дисциплина Кобудо, весовая категория до 70 кг. Кириллов Дмитрий (возрастная категория старше 21 года), дисциплина Кобудо, дисциплина Кобудо-ката тайхо-дзюцу. Зотов Иван (возрастная категория старше 21 лет), дисциплина Кобудо-ката тайхо-дзюцу.

Это отличные результаты на значимых соревнованиях, и они невозможны без участия тренеров: мастеров спорта РФ Владислава Лапчука, Ольги Семёновой, Ивана Зотова и кандидата в мастера спорта РФ Сергея Хорошкова, вкладывающих всё своё мастерство и педагогический талант в своих воспитанников.

В судейскую коллегию соревнований от Ленинградской области входил наш земляк, судья I категории по Восточному боевому единоборству, мастер спорта РФ Егор Юрочкин. Также на соревнованиях присутствовали мастера Боевых искусств, руководители Федерации Кобудо Ленинградской области Вячеслав Юрочкин и Андрей Кулаковский, приложившие немалые усилия для становления в нашем районе ставшего столь популярным видА спорта.

Отдельно хочется отметить результат Александры Скороходовой. Она отличилась в трёх видах соревнований, став призером в Ниппоне, в боях на нунчаках и демонстрации техники самообороны тайхо-дзюцу.

Соб. инф.