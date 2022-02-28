В Токсово зазвучит «Весеннее радио»

Специально к Международному женскому дню Культурно-досуговый центр «Токсово» запустил акцию «Весеннее радио». До 5 марта сотрудники КДЦ будут принимать аудиопоздравления местных жителей, из которых подготовят праздничную трансляцию.

Отправить теплые пожелания родным и близким, поздравить женщин и просто поделиться весенним настроением может любой желающий. Для этого достаточно записать аудиопоздравление и отправить его на электронную почту kdc.toksovo@yandex.ru или в социальные сети «КДЦ «Токсово».

Если вы записываете персональное поздравление, то не забывайте указывать имя того, кому адресуете послание. При желании можете отправить фото или открытку для трансляции. Полученные поздравления будут опубликованы в группе КДЦ «Токсово» в соцсети «ВКонтакте» 8 марта.