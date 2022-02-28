Во Всеволожском районе прошел четвертый форум молодежи «Голос России»

Совершенствовать свои знания в области правовой грамотности и изучать основы политики приехали около 50 активных юношей и девушек. На образовательную площадку Заневского поселения прибыли ребята из Всеволожска, пос. им. Свердлова, Агалатово, Токсово, Бугров, Нового Девяткино и Куйвози.

На повестке дня актуальные и злободневные темы для подрастающего поколения: место молодежи в политике и возможность влиять на политические процессы, доступность информации и развитие карьеры.

Участников четвертого форума, проходящего на заневской земле, поприветствовал глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев.

«Рад видеть здесь постоянных гостей. Приятно знать, что молодежь интересуется политикой, ведь законодательство постоянно меняется, а выборы разных уровней проходят почти каждый год. Поэтому важно обновлять знания на таких мероприятиях. Чтобы подрастающее поколение стало еще активнее, оно должно видеть результаты своей деятельности. Например, молодые архитекторы разработали проект благоустройства парка «Косая гора» в Кудрово. И эта инициатива будет реализовываться». Вячеслав Евгеньевич пожелал всем успехов на деловой игре.

Для всех присутствующих председатель ТИК Всеволожского района Татьяна Туваева прочитала лекцию о системе избирательного права в Российской Федерации.

Впереди у гостей – почти четыре часа плодотворной работы, новых знаний и ярких эмоций. Юные делегаты пообщаются с представителями правительства Ленобласти, территориальной избирательной комиссии, местной и районной администраций, посетят секцию «Политическое будущее России» и поучаствуют в деловой игре, где представят программы своих партий.

Всего заявлено восемь команд. В списке лидеров в этом году окажется только одна из них. Поэтому коллективам придется особенно постараться, чтобы покорить строгое жюри.

Образовательный проект «Голос России» впервые прошел в феврале 2019 года. И вот уже спустя два года, созданный по инициативе Заневского городского поселения, форум перешёл на районный уровень. Главная цель мероприятия – повышение уровня правовой и политический культуры и формирование активной гражданской позиции молодёжи.

По материалам пресс-службы администрации Всеволожского района