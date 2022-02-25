«Ночные волки» посетили Всеволожский район

Представители мотоклуба «Ночные Волки MG. Санкт-Петербург» и их товарищи 19 февраля провели патриотическую акцию. Это был мотопробег, посвященный памяти героических защитников Ленинграда.

Он начался в 9 утра в посёлке Дубровка. Сначала байкеры посетили Музей «Невский пятачок». Экскурсию по музею для них провёл лично директор Александр Иванович Осипов. Посещение музея произвело на байкеров сильное впечатление, они оставили очень хорошие отзывы. Затем состоялся их переезд из Всеволожского района в Кировский. Колонна из 50 мотоциклов проехала в общей сложности более 20 километров, 15 из них – по лесным дорогам правого берега Невы, где 75 лет назад проходила линия обороны города. Пять километров байкеры передвигались по дорогам общего пользования.

В Кировском районе они посетили Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», где опять почтили память защитников Невского «пятачка».

«Ночные волки» – старейший мотоклуб Санкт-Петербурга. Он зародился ещё в советское время. В те годы это воспринималось как новое дерзкое молодёжное движение. А в 1997 году байкерский клуб принял статус общественной организации. 27 марта 2004 года Санкт-Петербургский клуб «Ночные волки» присоединился к европейскому движению «Ночные волки» («Night Wolves MG Europe»). Сейчас наш клуб базируется в Санкт-Петербурге, в байк-центре «Гагарин» и проводит многочисленные патриотические акции, в том числе ежегодный традиционный мотопробег по маршруту «Невская Дубровка – Кировск».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото мотоклуба «Ночные волки»