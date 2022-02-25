«Дворянское гнездо» Всеволожских превратится в библиотечный комплекс

Правительство Ленинградской области планирует реконструировать служебный корпус дома Всеволожских и восстановить парк на территории бывшей дворянской усадьбы. Бывший гостевой дом усадьбы превратится в библиотеку.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, отреставрированные площади займут Ленинградская областная универсальная научная библиотека и Ленинградская областная детская библиотека. Сейчас данные учреждения действуют на арендованных площадях в Санкт-Петербурге.

– В результате мы получим потрясающую областную библиотеку в отреставрированном объекте культурного наследия. Если наши планы будут реализованы, то мы совершим прорыв в библиотечном деле Ленинградской области», – сказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Как отмечает эксперт, предварительная стоимость реставрации составит порядка 700 млн рублей. Значительная часть затрат будет покрыта из федерального бюджета: в ходе переговоров с Министерством культуры России, федеральное ведомство заявило о готовности покрыть две трети расходов на данный проект.

– Румболовский парк, граничащий с территорией будущей библиотеки, уже передан на уровень области, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – А значит можно рассчитывать на то, что микрорайон Техникум города Всеволожска и все пространство слева от Дороги жизни станут со временем территорией знаний и культурного отдыха. За подобными проектами всегда следует масштабное благоустройство и развитие дорожно-транспортной сети. Уместно будет заметить, что расширение Дороги Жизни на участке от Колтушского шоссе до поворота на Щеглово – в приоритетных планах дорожников.

Напомним, что служебный корпус был заложен в мызе Рябово в 1820 году. Здание построено из булыжного камня. Частично оно использовалось под конюшни, часть была отдана под гостевой дом и служебные помещения. В военные годы здесь находились казармы и учебные классы для школы младших лейтенантов. После войны помещение было отдано под студенческое общежитие.