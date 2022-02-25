Волейболистки из Всеволожского района поедут на «Серебряный мяч»

Восемь волейбольных команд состязались вчера, 24 февраля, за «путевку» на областное соревнование «Серебряный мяч». Две из них поедут на региональный турнир в город Сосновый бор. По итогам победителем стали девушки из волейбольной команды из Лесколовской СОШ, серебро ушло Колтушской СОШ имени академика И.П. Павлова, а третье место – у СОШ № 4 города Всеволожска.

– Всеволожский район каждый год принимает участие в областном состязании «Серебряный мяч», – говорит главный судья соревнований Олег Захаров. – В нем принимают участие юноши и девушки 2008–2009 года рождения. В прошлом году волейбольная команда из Лесколово стала победителем. Хотел бы поблагодарить начальника отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Екатерину Ларионову. Соревновательный процесс был на высоком уровне. Команды, принимавшие участие боролись не на шутку. Все команды хотели победить. Но, как известно, побеждает сильнейший.

По словам Олега Захарова, в нынешнем году команда из Всеволожского района может оказаться среди призеров.

– Я, как судья из коллегии областных соревнований, могу сказать, что на региональный турнир прошли достаточно сильные команды, – отмечает собеседник. – Знаете, хорошо играют ребята из одной команды, которые вместе учатся и играют в волейбол. Они посильнее и лучше понимают друг друга, а значит наиграннее. Проводится состязание в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу».

Отметим, что основная цель соревнования развитие и популяризация волейбола как одного из самых зрелищных видов спорта во Всеволожском районе, привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения и повышение уровня спортивного мастерства.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина