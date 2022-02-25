Во Всеволожском районе продолжается сбор необходимых вещей для жителей Донецкой и Луганской республик

Детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое — неравнодушные граждане вереницей несут провизию в пункты приема «Единой России».

«Тысячи людей в разных городах нашей страны предлагают помощь. Предлагают помощь предприятия, общественные организации. Это еще раз показывает, что наша страна поддерживает нашего Президента в решении признать Луганскую и Донецкую народные республики. Потому что это в нашей крови, потому что мы всегда поддерживаем своих», — подчеркнула заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко (Амельченкова), представляющая в парламенте Ленинградскую область.

Публикуем обновленный график приема помощи на Социалистической улице, 94.

25 февраля с 10:00 до 17:00

26 февраля с 10:00 до 13:00