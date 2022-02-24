Область мастеров возрождает ремесла

На районных выставках-ярмарках глаза разбегаются от пестрого разнообразия изделий народных умельцев! Очумелые творения талантливых мастеров удивляют, вдохновляют и поражают воображение. Нынешний год пройдет под знаком сохранения культурного наследия. Соответствующее распоряжение, на сей счет, подписал Владимир Путин. Ремесленники воодушевились. Поддержать их творчество велел сам Президент.

Ах, вернисаж, ах, вернисаж

Всеволожский район прогремел своими умельцами на всю Россию. Слава о кокошниках Татьяны Домбровской разлетелась по всей нашей большой стране. Не это ли настоящий успех? Трудно представить, но идея о национальном бренде пришла сразу после санкций. Девушка решила: буду раскручивать направление по продвижению российских кокошников. И не прогадала.

Среди узнаваемых производителей сувенирной продукции Валентина Толмачева из Всеволожска. Если бы ей пару лет назад сказали, что она станет ведущим производителем сувенирной продукции, а её товары, как «горячие пирожки», будут продвигать на таких популярных сайтах, как AliExpress, OZON и Wildberries, она сочла бы таковых большими фантазерами. Это сейчас она осваивает не только внутренние, но и зарубежные рынки сбыта. Но прежде чем найти себя в бизнесе, наша героиня проработала в бьюти-индустрии: была мастером по маникюру. «Многие считают, что эта отрасль – неиссякаемый источник дохода, но это не так», – откровенно рассказывает бизнес-леди.

– В какой-то момент возникло желание заняться новым для себя делом, связанным с творчеством, – говорит предпринимательница. – И вот однажды – звонок. На том конце провода – подруга. Она интересуется, кто из моих знакомых может наладить выпуск серии магнитов для туристического магазина. «Вот она, моя долгожданная мечта! Я хочу заняться производством сувениров», – щелкнуло внутри. Это стало первым маленьким шагом на пути больших производственных возможностей.

Сегодня в ее команде работают невероятно талантливые, креативные мастера, за плечами некоторых богатый опыт участия в выставках. Все они подходят к работе с творческим вдохновением. Поэтому посыпались заказы. И откуда? Со всей России. Трудно представить, но в самом начале пути попытки Валентины Толмачевой занять место на полках сувенирных магазинов Санкт-Петербурга потерпели фиаско.

– Спрос есть, интерес у людей есть, но запоминающихся сувениров достаточно мало, да и качество не всегда соответствует цене, – говорит Валентина Толмачева. – А вот мы готовы выпускать достойную продукцию. Такая задача, думаю, нашему предприятию по плечу.– Как-то мне несказанно повезло, – рассказывает бизнес-леди. – Пытаясь наработать каналы для реализации продукции, добилась аудиенции с представителем Петродворца. Получить допуск на продажу сувениров в этот музей – мечта многих российских производителей. Казалось, что вот-вот – и грезы войти на новый рынок сбыта осуществятся. Но не тут-то было. Не сошлись в цене. Стоимость выпущенной на нашем предприятии продукции в 50 рублей не впечатлила менеджера. Он гордо заявил, что только при закупочной цене в 12 – 15 рублей подумает о сотрудничестве. Как так? – возмутилась я, приводя в пример китайский магнит на полке за 250 – 300 рублей. На мой вопрос последовал сухой ответ: «Нам все равно, какого качества продукция, важно то, что у них низкая себестоимость».

Вот так местные производители сувениров и остаются не у дел. По последним данным РБК, сегодня в России только четверть сувенирной продукции приходится на долю российских мастеров. Остальные 75% – китайский ширпотреб. Но местные предприниматели постепенно, шаг за шагом, вытесняют умельцев из КНР.

Медовый пряник да воздушный шарик

А вот Наталья Куракина решила оставить работу в одном из лучших российских банков и заняться изготовлением пряников. Расписное сладкое лакомство стало золотой жилой. Производство растет. Заметили это и в администрации Всеволожского района. Ее глава Андрей Низовский недавно на вручении грамот лучшим предпринимательницам отметил и работу пряничного мастера.

– Народный промысел – расписной пряник появился на Руси в IX веке, – говорит Наталья Куракина. – Это, фактически, душа русского народа. Это и эстетический феномен и целая бизнес–индустрия. У нас зарождается новое направление – производство печатных пряников с помощью специальной машины для росписи. Прогресс! Особой популярностью пользуется эксклюзивная коллекция пряников с росписью достопримечательностей Всеволожского района. Главный двигатель нашей торговли – «сарафанное радио». Этим старинным, но, как оказалось, эффективным методом он уже наработал свою клиентуру. Информацию передают по цепочке. Всё чаще просят что-то особенное, чтобы не как у всех. Придумываем. А иногда хочется отложить всё в сторону и для души сделать эдакое!

– Каждый человек — художник, надо только разбудить в себе спящие таланты, – считает дипломированный специалист по народно-художественным промыслам Ольга Паук. – В жизни много серого и однообразного, а народные умельцы, погружаясь в стихию рукотворной красоты, ее делают краше. Когда-то я занималась изготовлением бижутерии. Главное, не запсиховать в самом начале пути. Поголовного «ура» и горячего «одобрям-с» никогда не ждите. Дорога ремесленника лежит через тернии к терниям, а до ближайшей звезды, как пешком до Луны. Поэтому, чтобы не остаться на бобах, в первую очередь, надо составить бизнес-план и взвесить все «за» и «против».

Как отмечает Ольга, для изготовления качественной продукции необходимо дорогое сырье. Однако, чтобы его покупать следует параллельно обзавестись дополнительным заработком. Это, в некотором роде, как вложение оборотных средств, в производство. Ящик Пандоры— сбыт продукции. Чудес ждать не нужно. Конкурировать сложно.

Главное – душа мастера

– Зато есть возможность участвовать в ремесленных ярмарках у местных предпринимателей много, – продолжает собеседница. – Это помогает с продвижением продукции. Но большого дохода народное творчество не приносит. Сейчас у меня мечта: хочу сделать коллекцию колокольчиков из папье-маше. Думаю, если есть желание в душе, можно реализовать самые амбициозные планы. Работа наладиться, если вложить в нее частичку своей души.

Среди народных умельцев и особые мастеровые – воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Мастеровые восстанавливают традиции росписи, работают с берестой, изготавливают сувенирную продукцию и даже возрождают давно забытые традиции. Учреждение проводит обучение по различным профессиям, в том числе декоративно-прикладного творчества

– Развитие народных промыслов – важная форма занятости населения, – говорит директор Фонда поддержки предпринимательства Ирина Кондратьева. – У нас шаг за шагом «выращивают» будущих полноценных и легальных налогоплательщиков. Созданы все условия для поддержки предпринимателей, работающих в сфере производства сувенирной продукции. Сегодня в районе успешно осуществляется программа субсидирования самых интересных стартапов. Кроме того, на поддержку малого и среднего бизнеса направлен ряд программ, цель которых – создать условия для устойчивого развития предприятий, чтобы увеличить вклад МСБ в решение задач социально-экономического развития района.

Для эффективного решения вопросов в сфере народно-художественных промыслов и ремесел создана рабочая группа по развитию народных художественных промыслов и ремесел при Губернаторе Ленинградской области. Члены рабочей группы рассматривают темы, которые касаются условий развития предприятий и индивидуальных предпринимателей, поддержки и сохранения их творческой индивидуальности, организации деятельности муниципальных Центров НХП и ремесел, повышения товарного и художественного уровня изделий, расширения и обновления ассортимента, продвижения продукции Ленинградской области на межрегиональном уровне и за рубежом.

Ирэн ОВСЕПЯН