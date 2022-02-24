Во Всеволожском районе прошел автопробег «О Родине! О Мужестве! О Славе»

В течение двух дней, 22 и 23 февраля, участники автопробега посещали поселения Всеволожского района с небольшой концертной программой. Артисты на тематически украшенной «полуторке» поздравили жителей Гарболово, Сертолово, Лехтуси, Кузьмоловского, Нового Девяткино, Углово, Кудрово и Всеволожска.

Мероприятие прошло под общим руководством отдела культуры Всеволожского района, непосредственно организацией занимались работники Культурно-досугового центра «Южный» г. Всеволожска. Как рассказал художественный руководитель этого учреждения культуры Сергей Бражник, цель автопробега не просто поздравить граждан с Днём защитника Отечества, но и поддержать чувство национальной гордости и уважения к людям, выбравших своей профессией служение Родине.

Два дня на площадях и в людных местах поселений и городов района из громкоговорителей украшенного праздничными лентами и флагами РФ, Ленинградской области и Всеволожского района звучали патриотические песни в исполнении участников ансамбля песни и танца «Огни Невы». Ансамбль был приглашён для участия в празднике компанией «Арт-Проджект», уже много лет сотрудничающей с администрацией района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото ДК «Свеча»