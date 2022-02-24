В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, на территории «Музея авиаторов» во Всеволожске прошел смотр военно-патриотических объединений района «Герои нашего времени».

В этот день на заснеженном плацу выправку, строевой шаг и песенное искусство продемонстрировали молодёжные объединения «Выстрел» (центр специальной подготовки), «Всеволожская артель» и представители «Юнармии» из п. Бугры.

Как рассказал нашему корреспонденту начальник методического подразделения Молодёжного центра «Альфа» Александр Селивонец, на территории района функционируют 10 молодёжных военно-патриотических объединений в том числе «Юнармии».

Следует отметить, что каждый военно-патриотический клуб Всеволожского района занимается не только воспитанием патриотизма, но и уделяет много времени военной подготовке, с пусть и охолощённым, но настоящим оружием.

Клубы демонстрируют свою подготовку как на территории нашего района, так и за его пределами. Например, военно-патриотический клуб «Выстрел», объединяющий юношей и девушек из п. Агалатово и г. Сертолово, в настоящее время участвует в проекте «Пост № 1», что предполагает несение караула в мемориальных местах района во время праздников и участие во всероссийских слётах военно-патриотических объединений.

Но самое главное, все участники смотра после окончания основных мероприятий выехали в одну из воинских частей, расположенных в районе, для проведения акции «Посылка солдату» с вручением подарков военнослужащим.

Владимир Шемшученко