Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине

Россия начала военную операцию на Украине после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. Об этом объявил Президент РФ Владимир Путин в экстренном обращении в четверг.

Он заявил, что Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, призвал украинских военных сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне.

Сразу после этого начали поступать сообщения о звуках взрывов в целом ряде украинских городов, включая Киев и Харьков.

Военная операция

Путин после обращения народных республик Донбасса принял решение о проведении «специальной военной операции»: «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ».

Оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит, она выступает за право народов Украины на самоопределение. Также президент повторил, что Россия не может допустить появления у Киева ядерного оружия, и напомнил о неприемлемом для нее расширении НАТО на Восток.

Призыв к украинцам

Путин призвал украинских военных «немедленно сложить оружие и идти домой»: «Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям». Вся ответственность за возможное кровопролитие «будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».

Обращаясь к гражданам Украины, он связал действия России с самозащитой от создаваемых для нее угроз и «еще большей беды, чем та, что происходит сегодня»: «Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед <…>».

Предостережение от попыток вмешательства

Путин предостерег от попыток вмешаться в происходящее извне, тем более военным путем: «Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора».

«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий, все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан», — сказал президент.

Первая реакция Запада

Сразу после этого было опубликовано письменное обращение президента США Джо Байдена, в котором он возложил на Россию ответственность за «преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания», и предупредил, что «Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом». Байден сообщил, что позднее, в четверг, выступит с обращением, чтобы объявить о дальнейших мерах Вашингтона и его союзников в отношении России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал встречу представителей стран — участниц альянса, на которой будут рассмотрены последствия российских действий в отношении Украины.

По материалам информационного агентства ТАСС