Ветеринары Ленобласти будут наказывать за жестокое обращение с животными

Полномочия по составлению протоколов и рассмотрению дел о жестоком обращении с животными переданы региональному управлению ветеринарии. Соответствующие изменения в закон «Об административных правонарушениях» были внесены 22 февраля на заседании Законодательного собрания Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ЗакСа, депутаты поддержали законопроект сразу в трех чтениях. Теперь сотрудники ветеринарии не только организуют мероприятия по отлову, вакцинации и чипированию животных, но и имеют право составлять протоколы об административном нарушении за нарушение требований, предъявляемых к обращению с животными.

Стоит отметить, что под защитой закона находятся не только домашние животные, но и безнадзорные. Нарушение закона влечет за собой денежные штрафы.