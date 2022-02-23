Объём промышленного производства в Ленобласти вырос

За прошлый год этот показатель составил 107,6%. По информации Петростата увеличиваются объемы выпуска напитков и предприятий полиграфической сферы. Их показатели выросли в 1,6 и 1,5 раз, соответственно.

Немалый прирост отмечен в таких отраслях, как производство изделий из дерева и обработки древесины (139,9%), текстильных изделий (128,6%), металлургии (123,1%), готовых металлических изделий (122,5%), а также в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования (121,1%).

– Хороший результат показали обрабатывающие производства и ресурсоснабжающие предприятия, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Они превысили наши прогнозы. Это добрый знак: значит, продукция с лейблом «Сделано в Ленинградской области» востребована на рынке.

По словам губернатора промышленные предприятия продолжают своё развитие – инвестируют в расширение, выходят на новые международные рынки, повышают производительность труда. Область в свою очередь готова поспособствовать их реализации с помощью региональных механизмов поддержки и национальных проектов.

Ирэн ОВСЕПЯН