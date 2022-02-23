Новые ноутбуки будут поставлены в школы Ленобласти до конца июня
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в школах Ленинградской области планируется обновление техники. В 2022 году учебные заведения получат тысячу новых ноутбуков.
Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок. Прием заявок на участие в конкурсе на поставку ноутбуков для 36 учебных заведений региона начался 19 февраля.
По условиям контракта устройства должны иметь минимум четыре ядра, оперативную память более 8 гигабайтов, а также разрешение экрана Full HD. Весить такой ноутбук должен не более 2,1 кг, а наличие Wi-Fi и вэб-камеры – обязательно.
На покупку ноутбуков для школьников потратят 64 млн рублей.