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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Новые ноутбуки будут поставлены в школы Ленобласти до конца июня

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В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в школах Ленинградской области планируется обновление техники. В 2022 году учебные заведения получат тысячу новых ноутбуков.

Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок. Прием заявок на участие в конкурсе на поставку ноутбуков для 36 учебных заведений региона начался 19 февраля.

По условиям контракта устройства должны иметь минимум четыре ядра, оперативную память более 8 гигабайтов, а также разрешение экрана Full HD. Весить такой ноутбук должен не более 2,1 кг, а наличие Wi-Fi и вэб-камеры – обязательно.

На покупку ноутбуков для школьников потратят 64 млн рублей.

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