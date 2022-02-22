Система образования Всеволожского района совершенствуется с каждым годом

С ежегодным Публичным отчётом за 2021 год выступила 17 февраля перед педагогическим сообществом И.П. Федоренко, председатель Комитета по образованию Всеволожского района. Приводим выдержки из доклада.

Система образования района представлена 70 юридическими лицами, из них:

39 – общеобразовательные школы, 27 – дошкольные образовательные организации; 3 – организации дополнительного образования. Инфраструктура системы дополнительного образования представлена тремя учреждениями дополнительного образования детей: МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», МООДО «ЦДО «Островки» и МОБУДО «Ладожец» и 16 отделениями дополнительного образования, функционирующими на базе общеобразовательных учреждений.

Объем финансирования по отрасли «Образование» в 2021 году составил 12 827 175 140 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 237 562 050 рублей;

средства регионального бюджета – 7 488 659 000 рублей; средства муниципального бюджета – 4 100 954 090 рублей. Общий объем средств, направленных на функционирование муниципальной системы, увеличился по отношению к 2020 году более чем на 1 миллиард рублей, в связи с реализацией мероприятий по приобретению в муниципальную собственность объектов дошкольного и общего образования.

За год создано 1 295 новых мест в системе дошкольного образования, введены в строй 7 новых объектов дошкольного образования: дошкольное отделение на 270 мест МОБУ «Бугровская СОШ № 2», структурное подразделение на 190 мест МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3, дошкольное отделение на 295 мест МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 2», дошкольное отделение на 200 мест МОУ «СОШ «Янинский ЦО», дошкольное отделение на 100 мест МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» , структурное подразделение на 80 мест МАДОУ «ДСКВ № 35» (п. Бугры).

Новое дошкольное отделение МОБУ «СОШ Кудровский ЦО № 2» на 160 мест введено в эксплуатацию в 2021 году. Для детей детский сад открылся в январе 2022 года.

В дошкольном отделении МОУ «Дубровская СОШ» проведен ремонт и открыта дополнительная группа для детей дошкольного возраста на 25 мест.

За счет проведенных мероприятий контингент дошкольных учреждений за 2021 год увеличился на 1 246 человек и составил 20 568 человек.

Общий объем средств, направленных на приобретение в муниципальную собственность объектов дошкольного образования, в 2021 году составил 366,289 тыс. рублей, в том числе: 336,986 тыс. рублей – областной бюджет, 29,303 тыс. рублей – местный бюджет.

Несмотря на принимаемые меры по созданию новых мест, в системе дошкольного образования в связи с активным жилищным строительством и приростом населения Всеволожского района, в том числе детей дошкольного и школьного возраста, вопрос создания новых мест в системе образования остается актуальным.

В 2022 году в муниципальной системе дошкольного образования планируется создание новых мест, в том числе за счет передачи по договорам пользования с последующим приобретением 12 зданий дошкольных учреждений на 1 985 мест.

В 2021 году была продолжена работа по развитию инфраструктуры сети общеобразовательных учреждений.

1 сентября 2021 года открыто новое структурное подразделение МОУ «СОШ № 4» в г. Всеволожске на ул. Шишканя на 126 мест.

В декабре 2021 года были введены в эксплуатацию две новые школы: МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 2» на 1100 мест, МОБУ «Сертоловская СОШ № 3» на 825 мест по адресу.

В связи с увеличением численности детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Всеволожского районаМОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 2» станет базовой школой для создания условий для обучения детей с ОВЗ.

МОБУ «СОШ «Сертоловская СОШ № 3» станет одним из участников реализации регионального проекта «Из школы – в профессию» (в рамках сотрудничества общеобразовательного учреждения с ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» и ООО «КВС» при участии администрации Всеволожского района).

На совершенствование инфраструктуры существующих общеобразовательных учреждений в рамках национального проекта «Образование» в 2021 году были направлены средства в размере более 27,5 миллиона рублей.

В двух общеобразовательных учреждениях МОУ «Бугровская СОШ» и МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» созданы центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В 2022 году еще два центра «Точка Роста» будут созданы на базе МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО» и МОУ «Гарболовская СОШ».

Мероприятия, направленные на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во Всеволожском районе, проведены в 6 общеобразовательных учреждениях: МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», МОУ «Щегловская СОШ», МОУ «СОШ «Янинский ЦО», МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.», МОУ «Дубровская СОШ», МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году на базе МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» создан Центр цифрового образования («IT-куб»).

В 2021 году проведены работы по ремонту двух школьных стадионов для МОУ «СОШ 3» г. Всеволожска и МОУ «Гарболовская СОШ».

В целях обеспечения подвоза обучающихся к месту учебы обновлен парк школьных автобусов: в 2021 году приобретено 5 новых автобусов, 2 автобуса получены в безвозмездное пользование в рамках региональной программы «Школьный автобус». Всего доставку детей до школы осуществляют 42 школьных автобуса.