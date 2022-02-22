Очерк о девушках-лесорубах вошел в сборник «Невидимая твердь памяти»

Ирина Гуреева-Дорошенко стала лауреатом литературного конкурса «Вовремя», организованного Ленинградской областной универсальной научной библиотекой. Конкурс посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Литературный очерк «Вспомним о девушках лесорубах», признан одним из лучших произведений о событиях и людях Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. В нём автор написала о нашей землячке Мозалевой Гане Дмитриевне и её подругах, которые во время войны, в невероятно тяжёлых условиях, заготавливали дрова для блокадного Ленинграда.

Произведение включено в сборник «Невидимая твердь памяти», изданный Комитетом по культуре Ленинградской области и Ленинградской областной универсальной научной библиотекой.

На фото: Ирина Гуреева-Дорошенко с директором ЛОНУ библиотеки Ириной Семёновой и председателем конкурсной комиссии Евгением Лукиным.