Две библиотеки Всеволожского района признаны одними из лучших в России

Пять ленинградских программ стали победителями в конкурсе проектов по организации детского и семейного чтения, организованном Ассоциацией Русского мира и Агентством стратегических инициатив. Их признали одними из лучших в России.

Среди победителей оказались и два наших: проект Всеволожского центра образования «Остров познания, чтения и ярких впечатлений» и проект «Книголюбы» от Агалатовского центра образования.

Победители получили электронные дипломы. Лучшие проекты будут включены в Атлас практик организации детского и семейного чтения.