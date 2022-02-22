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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Две библиотеки Всеволожского района признаны одними из лучших в России

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Пять ленинградских программ стали победителями в конкурсе проектов по организации детского и семейного чтения, организованном Ассоциацией Русского мира и Агентством стратегических инициатив. Их признали одними из лучших в России.

Среди победителей оказались и два наших: проект Всеволожского центра образования «Остров познания, чтения и ярких впечатлений» и проект «Книголюбы» от Агалатовского центра образования.

Победители получили электронные дипломы. Лучшие проекты  будут включены в Атлас практик организации детского и семейного чтения.

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