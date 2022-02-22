В Ленобласти социальный бизнес поддержат субсидиями

Предпринимателям региона обещают возместить затраты на аренду, ремонт и оборудование. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области до 15 марта принимает заявки на получение субсидий от социально ориентированного бизнеса.

– Подразумевается, что с помощью денежной поддержки предпринимателям возместят до 75% затрат прошлого и текущего годов, – отмечают профильном комитете. – Рассчитывать можно на компенсацию в размере не более 1 млн рублей. Претендентами на субсидию могут стать только те предприниматели, которые включены в федеральный реестр социальных предприятий. И еще одно требование: бизнесмены должны быть задействованы в сферах туризма, образования, медицины, социальных услуг, искусства, спорта, физкультурно-оздоровительной деятельности.

За последние годы все шире осуществляется финансовая поддержка социального предпринимательства в регионе. Только в прошлом году помощью воспользовались 98 человек. Всего было выделено 30 млн рублей. Средний размер субсидии составил около 306 тысяч рублей.

По словам руководителя Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирины Кондратьевой, полученные деньги станут серьезным финансовым подспорьем.

– Буквально только что ко мне на приём пришли двое начинающих предпринимателей из Мурино, – отмечает она. – Они открыли кружок по программированию по франшизе. Ребята – настоящие молодцы! Вот только пока они государственную поддержку не получили. При этом на первоначальном этапе предприниматели вложили немалые деньги. Большие затраты связаны с арендой помещения. Поэтому помощь государства в виде субсидий дает возможность удержаться на плаву и выживать в непростых условиях. Кроме того, такая поддержка позволит предоставить качественное образование детям в сфере IT, которая очень востребована.

Ирэн ОВСЕПЯН