В Ленобласти приступили к ямочному ремонту

Ранняя весна и перепады температуры вынудили дорожников приступить к ямочному ремонту раньше планируемого старта сезона дорожных работ. По сообщению пресс-службы Ленавтодора, на областных дорогах после снежных сугробов оттаивают и ямы.

Во Всеволожском районе дорожники планируют в первую очередь залатать ямы на участках от Мяглово до Новой Пустоши и на Колтушском шоссе.

Для профессиональной заделки проблемных участков используются рециклеры. В гигантский полый барабан рециклера с горелкой засыпают асфальтовую крошку. Смесь разогревается до нужной температуры, а затем к ней добавляется специальная присадка. Полученная смесь в яме утрамбовывается виброплитой и обрабатывается эмульсией для вязкости.

Напомним, что в этом году во Всеволожском районе Дорожным комитетом Ленобласти запланирован ремонт следующих дорог: дорога на Кудрово от Колтушского шоссе; гравийная часть подъезда к Коккорево вдоль Ладожского озера; участок дороги от Щеглово через массив «Дунай» до «Северного полукольца»; дорога от Юкков до Кузьмолово; часть дороги на Бугры (в створе проспекта Культуры); участок от Сертолово до Агалатово.

Фото: Дорожный комитет ЛО