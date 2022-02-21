Жители Ленобласти собирают гуманитарную помощь беженцам Донбасса
В Ленинградской области началась масштабная акция по сбору гуманитарной помощи беженцам из Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, инициатором акции «Защитим свое отечество» на территории региона выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
– Не раз повторял, что в Ленинградской области живут самые неравнодушные люди, – отметил глава региона. – Мы не можем пройти мимо чужой беды, особенно, когда на наших глазах обстрелы и взрывы выгнали из родных домов тысячи людей: женщин, стариков и детей. Наших соотечественников. Я благодарен каждому, кто вызвался помочь беженцам Донбасса.
Пункты сбора работают во всех районах Ленинградской области на базе местных отделений «Единой России». Во Всеволожском районе отделение работает 22 и 23 февраля с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 94. Телефон для связи +7 (813-70) 462-44.
Неравнодушные ленинградцы могут отправить беженцам предметы первой необходимости:
– постельное белье, пледы, одеяла, подушки;
– предметы личной гигиены новые в упаковке – мыло (гель), шампуни, зубную пасту (детскую, взрослую), зубные щетки новые в упаковке (детские, взрослые); полотенца и др.
– ножницы, нитки, иголки;
– одежду (детскую, взрослую) в чистом виде (в том числе универсальные
теплые вещи);
– нижнее белье (новое в упаковке);
– изделия носочно-чулочные (новые);
– обувь (детскую, взрослую, универсальную);
– посуду одноразовую в упаковках;
– накидки от дождя;
– детские игрушки, книги;
– канцелярские товары (ручки, блокноты, конверты);
– детские памперсы;
– детское питание (сухое);
– продукты питания длительного хранения.