Во Всеволожске пройдут соревнования «Лыжня зовет»

Второй этап массовых лыжных соревнований «Лыжня зовет» пройдет 27 февраля во Всеволожске на Румболовской горе. К участию в соревнованиях допускаются все любители лыжного спорта независимо от уровня подготовки и места проживания.

Сегодня, 21 февраля, на портале orgeo.ru стартовал прием заявок на участие в соревнованиях. Организаторы предупреждают, что количество участников строго ограничено и не будет превышать 400 человек. Спортсменам необходимо при себе иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям и технически исправный инвентарь.

При неблагоприятных погодных условиях возможно изменение программы мероприятия.