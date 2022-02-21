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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдут соревнования «Лыжня зовет»

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Второй этап массовых лыжных соревнований «Лыжня зовет» пройдет 27 февраля во Всеволожске на Румболовской горе. К участию в соревнованиях допускаются все любители лыжного спорта независимо от уровня подготовки и места проживания. 

Сегодня, 21 февраля, на портале orgeo.ru стартовал прием заявок на участие в соревнованиях. Организаторы предупреждают, что количество участников строго ограничено и не будет превышать 400 человек. Спортсменам необходимо при себе иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям и технически исправный инвентарь.

При неблагоприятных погодных условиях возможно изменение программы мероприятия.

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