Воинское захоронение летчиков авиагорнизона «Углово» приведут в порядок

Воинское захоронение летчиков и военнослужащих авиагарнизона «Углово» будет приведено в надлежащее состояние летом этого года. В минувшую пятницу, 18 февраля, данный вопрос обсудили на совещании представители власти, общественных и ветеранских организаций.

– Долгая история, по ходу которой пришлось решать множество юридических и земельных вопросов подходит к завершению, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Земельный участок передан в собственность Романовского поселения, пройдена экспертиза сметной документации, готовы документы к аукциону по выбору подрядчика, который будет проводить строительные работы.

Как отметил глава районной администрации, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко из бюджета района выделены необходимые средства. После того, как захоронение будет приведено в надлежащий вид может быть поставлен вопрос о придании мемориалу статуса объекта культурного наследия, который займет достойное место в ряду памятников Дороги Жизни.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»