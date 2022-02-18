Ленобласть смягчает «ковидные» ограничения для ресторанов и дискотек

Со следующей недели ночные заведения региона смогут работать дольше. Согласно новому постановлению, кафе и дискотеки в Ленинградской области смогут работать до двух часов ночи.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, изменения вступят в силу 21 февраля. С этой даты ночные клубы и дискотеки, концертные организации, учреждения культурно-досугового типа и другие объекты, предназначенные для развлечений, смогут работать до 2.00.

Однако условия работы для заведений не изменятся. В «красной» ограничительной зоне заполняемость залов не должна превышать 50%, а посетители должны иметь при себе «антиковидные» документы – справку о вакцинации или факте заболевания ковидом в последние полгода либо свежий ПЦР-тест.

Смогут дольше работать и предприятия общепита. Причем кафе и рестораны, оформившие паспорт коллективного иммунитета, смогут принимать всех посетителей без ограничений.