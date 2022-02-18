В Ленобласти рассчитали «индекс пиццы»

В Ленинградской области местным отделением Центробанка был рассчитан «индекс пиццы». Согласно подсчетам экспертов, стоимость приготовления пиццы в 47 регионе ощутимо выросла.

Так, например, простенькая «Маргарита» – тесто, сыр и помидоры – в нынешнем году обойдется на 7,2% дороже, чем в прошлом. Причем это сравнительные данные только за январь – что будет дальше, пока не известно. Специалисты объясняют это подорожанием основных ингредиентов, включая оливковое масло.

Тем, кто любит погорячее – популярная пицца «Пеперони», для которой в начинку идет жгуче-острая колбаса чоризо. Собственно, из-за этой самой колбасы приготовление острой пиццы обойдется еще дороже – в среднем на 8,1%. Производители мясных продуктов здесь указывают на рост затрат из-за повышения стоимости исходного сырья.

Еще дороже выйдет пицца с рыбой – на любителя, конечно, но есть и такие. Опять виновата начинка – семга, идущая в нее, заметно подорожала. А все из-за возросших логистических затрат поставщиков. И не факт, что в их роли выступают фермеры и рыбаки.

Удивительно, но больше всего выросла стоимость приготовления так называемой «гавайской» пиццы. Но не той, что с консервированными ананасами, а правильной – со свежими фруктами, в том числе и тропическими. Здесь причина снова в логистике – специалисты утверждают, что на цену повлияли перебои в морских поставках бананов и прочей маракуйи.

Свои расчеты «индекса пиццы» местный Центробанк произвел, основываясь на данных Росстата на первый месяц прошлого и нынешнего годов. Стоит также отметить, что годовая инфляция, по данным официальной статистики, в январе текущего года составила 8,3%. Это ниже на 0,4% чем по Росси в целом.

Светлана Завадская