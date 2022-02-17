Школьники Ленобласти продолжат учиться очно с 21 февраля

Региональный штаб по нераспространению коронавируса принял решение о выходе учеников 5–11 классов в школы с 21 февраля. Младшеклассники останутся дома до 24 февраля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, регион не планирует продлевать каникулярные дни или оставлять детей на дистанционном обучении. Ученики вернутся в школы уже на следующей неделе. Также с 21 февраля возобновят свою работу секции дополнительного образования и детские кружки.

Решение принято в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. Сегодня, 17 февраля, оперативный штаб Ленобласти сообщил о 1994 новых случаях заболевания ковид. Это почти на 500 человек меньше, чем в период пика пятой волны пандемии. Вирусологи тем временем прогнозируют планомерный спад заболеваемости коронавирусом.