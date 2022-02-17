Ленинградские мастера присоединились к проекту «Вышитая карта России»

В 1872 году воспитанницы Московского училища ордена Святой Екатерины сделали вышитую карту России и подарили её императору Александру II. Сейчас она хранится в Музее Московского кремля. О ней стали активно вспоминать накануне 2022 года, ведь он объявлен Годом культурного наследия народов России.

В связи с этим Чувашия выступила инициатором нового проекта. Для начала местные мастерицы в 2021 году сделали вышитую карту Чувашии. На её изготовление ушло четыре месяца (с июня по октябрь 2021 года), в работе участвовала 31 женщина. Презентация вышитой карты прошла в Чебоксарах очень красочно. И тут же прозвучало предложение сделать такую же карту – только для всей России. Организатором проекта выступили: Правительство Чувашской Республики и Федеральное агентство по делам национальностей России. Их партнёром стало ГБУК Москвы «МГАТ «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Кстати, Надежда Бабкина была выбрана лицом проекта «Вышитая карта России».

Но сделать карту России гораздо сложнее, чем карту Чувашии. И было решено, что в этом должны участвовать вышивальщицы всей страны.

Новый проект стартовал 26 ноября 2021 года. К этому времени в Чувашии были разработаны лекала отдельных крупных районов России. Потом для каждого региона была изготовлена посылка. В ней лежало лекало из фанеры, два отреза ткани «канва» и сопроводительные документы. До 20 января 2022 года такие посылки пришли во все уголки России. Поступила такая посылка и в Ленинградскую область.

Местным мастерицам предложено с 20 января по 15 марта 2022 года вручную вышить предложенные фрагменты, используя орнамент и символы нашей местности. А в целом на карте должны быть белые снежные долины, зелёные леса, синие реки и озёра.

Нашему корреспонденту удалось связаться с ответственным за проект «Вышитая карта России» в Ленинградской области Алексеем Юрьевичем Борисовым. Он сообщил корреспонденту, что было решено объединить работу над фрагментами Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Работа над ними будет территориально проводиться на территории Санкт-Петербурга. В ней примут участие специалисты по вышивке из Ломоносовского и Гатчинского районов – всего около 20 человек.

Кстати, согласно положению о проекте каждый участник может снять видеоролик о создании своего фрагмента. Хронометраж видеоролика – не более двух минут. Будет интересно увидеть такие видеоролики в соцсетях Ленинградской области.

После того как фрагменты, предназначенные для того или иного региона, будут вышиты, их отправят по почте назад, в Чувашию. Там с 15 марта по 10 июня специальные мастера будут монтировать карту из отдельных вышитых кусков. В результате планируется создать полотно размером 3,1 на 6,7 метра, на нём должна уместиться вся Россия.

12 июня 2022 года, во время празднования Дня России, в столице Чувашии – Чебоксарах – запланирован фестиваль-марафон «Песни России». Во время фестиваля состоится торжественная презентация вышитой карты России. А после этого она отправится в турне, которое продлится с 12 июня по 12 декабря 2022 года. За это время вышитую карту России покажут во всех крупных регионах страны, а закончится её путешествие в Москве.

Материал подготовила Людмила ОДНОБОКОВА