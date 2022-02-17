В Ленобласти установят 300 дополнительных датчиков мониторинга окружающей среды

В этом году в Ленинградской области закупят 300 датчиков двойного назначения, с помощью которых, в частности, будут вести мониторинг окружающей среды.

– Мы входим в десятку регионов с самыми большими темпами инвестиционного роста, – отметил на заседании экологического совета губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – В области реализуются проекты не только регионального, но и федерального значения. Строится газохимический комплекс в Усть-Луге, возводится Приморский УПК, расширяются транспортные узлы, открываются новые предприятия. Среди мегапроектов – строительство уникального туристического курорта «Игора», где в будущем пройдёт этап «Формулы-1»

Как отмечает эксперт, с одной стороны, инвестиции – это деньги, которые будут направлены на социальные нужды, но с другой – серьёзная нагрузка на экологию.

– На территории Ленинградской области в прошлом году было выявлено 1 782 нарушения в сфере природоохранной деятельности, – проинформировала председатель комитета Государственного экологического надзора Маринэ Тоноян. – Из них – 78 % связано с отходами. Всего в Ленинградской области за минувший год ликвидировали 1060 несанкционированных свалок.

Напомним, что в этом году в регионе была создана экомилиция, которая направлена на усиление экобезопасности. В штате этой структуры всего 104 сотрудника. Также для экологического контроля приобретена передвижная лаборатория, ускоряющая процедуру оценки нанесенного окружающей среде вреда.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА