Во Всеволожском районе прошли тактико-специальные учения спасателей

В поселке имени Морозова Всеволожского района 17 февраля состоялись комплексные тактико-специальные учения на тему «Спасение терпящих бедствие со льда и из воды в зимне-весенний период в акватории Ладожского озера».

В целях отработки взаимодействия сил и средств при организации поисково-спасательных работ на место учений прибыли: поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, профессиональное аварийно-спасательное формирование Всеволожского района, сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Всеволожскому району, сотрудники Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также работники Центра экстренной психологической помощи и врачи Всеволожской межрайонной клинической больницы. Впервые в учениях принимали участие кадеты из Тосненского района.

Учения проходили в два этапа. На первом этапе, по легенде учений, в результате происшествия на льду ввиду поломки квадроцикла один из пострадавших повредил ногу, а второй провалился в полынью. Бригада водолазов достала погибшего (манекен) из-под воды и передала сотрудникам полиции, а второй пострадавший, повредивший ногу, был экстренно эвакуирован на берег, где ему оказали медицинскую помощь. Спасатели на снегоходах и гусеничных вездеходах успешно осуществили его поиск на льду с использованием современных беспилотных летательных аппаратов.

Второй этап оказался сложнее. Спасатели осуществляли поиск и эвакуацию группы пострадавших из 10 человек, находящихся (по сценарию) на оторвавшейся льдине. Здесь были задействованы несколько спасательных судов на воздушной подушке. Эвакуация и передача медикам пострадавших прошла штатно.

В этом году планировалась эвакуация пострадавших с помощью вертолёта, но погодные условия не позволили этого сделать. Но очень порадовало, что прибывшие на учения кадеты смогли принять активное участие в учениях: им было доверено управление сложной спасательной техникой, а это полезный опыт.

В рамках учений спасатели успешно продемонстрировали хорошие навыки по эвакуации условных пострадавших с помощью аварийно-спасательной техники, что и было отмечено вице-губернатором Ленинградской области по безопасности Михаилом Ильиным. Он, в частности, сказал: «В проведённых учениях было осуществлено «срабатывание» — налаживание взаимодействия различных спасательных служб. Медики и психологи оказали помощь пострадавшим. Но нельзя забывать о том, что выходить на лед сейчас смертельно опасно. В настоящее время на уровне области не издаются распоряжения, запрещающие гражданам выходить на лед. Каждый район, город, поселение принимают такие решения самостоятельно. Но, пользуясь случаем, я призываю всех наших граждан не рисковать своими жизнями и помнить, что выход на покрытые льдом водоемы, особенно сейчас, когда происходит переход от низких температур воздуха на более высокие, – смертельно опасен!»

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА