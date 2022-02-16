Жители Всеволожского района выбирают новые парки и общественные пространства

За первую неделю голосования на портале вМесте47.рф территории для благоустройства в своих городах и поселках выбрали больше 30 тысяч ленинградцев. Жители Всеволожского района вновь проявляют активную позицию: среди городов Ленобласти в тройке лидеров оказалось Мурино, а среди поселений – Романовское.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на портале представлено больше 300 разных общественных пространств в 116 населенных пунктах. Само голосование продлится до 25 февраля. Территории, победившие в голосовании, будут благоустроены в следующем, 2023 году.

Отметим, что на портале ленинградцам предлагают не просто выбрать место для благоустройства, но и заполнить небольшой опросник о том, что именно они хотели бы видеть на этом месте. Можно выбрать что-то из предложенных вариантов: детские и спортивные площадки, тихие зоны со скамейками или же городской огород. А можно оставить свое предложение в комментариях. Мнение большинства жителей будет учтено при разработке проекта будущего благоустройства.