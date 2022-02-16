Для школьников Ленобласти проведут «Уроки цифры»

Во Всеволожском районе, как и во всей Ленинградской области, дан старт Всероссийскому образовательному проекту «Уроки цифры», который направлен на получение учащимися знаний от ведущих технологических компаний – Яндекса, «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», Кодвардеса и VК, а также Академии искусственного интеллекта благотворительного фонда Сбербанка.

Способен ли искусственный интеллект сочинять музыку? Как работают современные музыкальные сервисы? Как алгоритмы рекомендуют? Может ли компьютер понимать музыку? Ответы на эти и другие вопросы учащиеся областных школ получат на «Уроках цифры», которые пройдут с 14 февраля по 6 марта. За это время ребята научатся оцифровывать музыку, а также попробуют с помощью технологий создать мелодию, ритм и тембры для самых разных инструментов.

Также школьникам расскажут об устройстве квантового компьютера, научат основам быстрой разработки приложений, познакомят с исследованиями кибератак.

Например, урок по теме «Цифровое искусство: музыка и IT» от Яндекса состоит из видео, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф с 14 февраля. Приступить к занятию можно в любое время – в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.

Материалы адаптированы для школьников от 1 до 11 классов — задания отличаются по объему и уровню сложности. «Уроки цифры» проходят в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Подготовила Светлана Завадская