Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил с рабочим визитом Всеволожский район

Первой точкой программы стало посещение почтового отделения в Сертолово. После чего глава 47-го региона побывал на открытии новой школы в Янино и запустил предприятие по производству лакокрасочных изделий.

– К такому зданию почтового отделения удобно подъехать на машине, – отметил в Сертолово Александр Дрозденко. – К тому же оно находится рядом с жилыми домами. Хочу подчеркнуть, что у нас ведется активное сотрудничество с Почтой России. Особенно это касается взаимодействия в сфере открытия почтовых отделений в отдаленных населенных пунктах. Работает также программа, согласно которой для размещения почтамтов предоставляются муниципальные помещения. Сейчас в области функционируют 460 отделений почтовой связи, из них – 293 сельских.

Как оказалось, в прошлом году инвестиции АО «Почта России» в Ленинградскую область составили более 600 млн рублей. Кроме того, у предприятия много новых планов. Сообщается, что в этом году 47-й регион «прирастет» десятью новыми отделениями. Ремонт анонсируется в 85 объектах почтовой связи. Также планируются «переезд» из действующих отделений в помещения большей площади – в Янино-1 и Новом Девяткино.

– Удивили, – заявил Александр Дрозденко после обхода нового школьного отделения № 2 Янинского центра образования. И кажется, что в этом слове сосредоточены все впечатления. Глава правительства обошел новый объект вдоль и поперек. – Новая школа готова принять 825 детей. Так мы откажемся от второй смены в Янино. Безусловно, это подтверждает высокий стандарт качества образования, который ежегодно демонстрирует наш регион.

Школа с хорошим дизайном построена по скандинавским экологическим технологиям. Здесь современные кабинеты, два спортзала, замечательная столовая, отличный актовый зал.

– О такой школе можно мечтать, – говорит директор Янинского центра образования Анатолий Зюзин. – Отделение № 2 входит в структуру Янинского центра образования вместе с четырьмя дошкольными отделениям, ещё одной школой и отделением дополнительного образования. Новое учреждение разделено на два блока: для начальных классов с отдельным входом, а также для средних и старших классов.

Школа станет экспериментальной площадкой Федерального института развития образования РАНХиГС при Президенте Российской Федерации по социальной инклюзии детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Последней точкой в программе рабочего визита губернатора стало участие в запуске нового предприятия во Всеволожском районе. На днях было завершено строительство и перенос производственных мощностей холдинговой компании «Пигмент» из Санкт-Петербурга на площадку в Янино. Предприятие выпускает лакокрасочные изделия. Переезд лакокрасочного производства в Ленобласть обошелся заводу в 2 млрд рублей. На предприятии создано 240 рабочих мест. Анонсируемая мощность производства – до 25 тысяч тонн красок в год. Помощь в реализации проекта оказывало Агентство экономического развития Ленинградской области

– Для нас важно, что это новое современное производство сохраняет лучшие традиции завода «Пигмент», известного еще со времен Советского Союза, – подчеркнул губернатор. – На заводе собственные научные исследования и лаборатории, производство красок и материалов, продолжается сотрудничество с крупнейшими российскими компаниями в судостроительном и оборонном комплексе. Важно, что предприятие уже видит перспективы развития. Желаю успехов в Ленинградской области.

Подготовила Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области