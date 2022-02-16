Во Всеволожском районе почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля, в день очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана, у памятного мемориала героям, погибшим за тысячи километров от своей Родины, состоялся традиционный митинг памяти.

33 года назад, в феврале 1989 года, последний советский солдат, отдав свой интернациональный долг, покинул территорию Афганистана. Праздник? Конечно нет! Горькая памятная дата для тех, кто был там, помнит товарищей, оставшихся навсегда «солдатами ушедшей эпохи, исчезнувшей с карты страны». Скорбная дата для матерей, невест, жен и отцов. Для всех, кто не дождался своих родных и единственных, и у кого заходится сердце, когда Александр Розенбаум поет о героях, «которым в 20 лет могилы роют».

И в нынешнем году 15 февраля они, как обычно, собрались у мемориала на Румболовской горе: бывшие прапорщики и сержанты, рядовые и совсем не рядовые офицеры. Герои со званиями и без. Все те, кого там, в Афганистане, ласково называли «бачата» и уважительно: «Батя». Здесь, у памятника воинам-интернационалистам, в этот день все равны: и седой полковник, командовавший полком, и мальчишка-сапер, в 18 лет оказавшийся в чужой стране.

«Афганцы» – это особое братство людей. Война в Афганистане – страница нашей истории, которую не вычеркнуть, не забыть, как ни старайся. И воспоминания у всех, кто был на той войне, – конечно, у каждого свои, порой глубоко личные, но в чем-то, возможно, в самом главном, – общие.

Ещё до начала официальной части митинга мне удалось поговорить со многими из тех, о ком довелось в свое время писать на страницах нашей газеты. Видеть знакомые лица дорогих сердцу людей особенно приятно в эти дни, когда нас по-прежнему не отпускает пандемия, а они все равно пришли сюда, на Румболовскую гору, несмотря на возраст, болезни и погоду. С неба сыпался то дождь, то снежная крупа, да и ветер на Румболовке был не ласков. Но улыбается при виде товарищей по оружию боевой офицер, майор запаса Валерий Анатольевич Козлов, легендарный разведчик, герой моего очерка десятилетней давности, – недавно он отметил свой 80-летний юбилей. Вот подполковник запаса Михаил Сергеевич Быстров. В декабре 1979-го ему было 33 года, он уже был майором, командиром батареи, и в составе 55-й зенитно-ракетной бригады Туркестанского военного округа его дивизион вошёл в Афганистан 22 февраля 1980 года. Это было 42 года назад! Но до сих пор, как наяву, видит Михаил Сергеевич эти горы вокруг чаши аэродрома Баграма, эти землянки, вырытые прямо в пустыне, помнит, какие холодные ночи и жаркие дни в Афганистане…

– Я тоже был в Афгане с самого начала, с 80 по 82 год, – рассказывает Владимир Владимирович Лепьяйнен, – в Афгане был капитаном, командиром роты. Сейчас майор запаса.

На груди у майора орден «За службу Родине», многочисленные медали. Немало боевых наград и у прапорщика Владимира Васильевича Никитина. Вот он на фотографии со знаменем в руках. Это токсовское братство афганцев, как они сами себя называют.

– Все, кто воевал в Афганистане, кто прошёл этими дорогами, – братья, – говорит прапорщик Никитин. – А брат – это человек, которому можно доверить жизнь, коня и жену, как говорят в народе. Не предаст и не выдаст. Мы поддерживаем друг друга и сейчас, в, казалось бы, мирное время.

Мои собеседники не оговорились.

– Казалось бы, «в мирное»… – развивает мысль В.В. Лепьяйнен. – Но в наше время, в той же войне на территории Афганистана всё было для нас понятно. Хотя вокруг этой войны впоследствии столько было накручено! Но мы люди военные, у нас был договор с Республикой Афганистан о защите их в случае агрессии, нападения, и мы, офицеры, понимали, что выполняем свой интернациональный долг. Мы ушли, и в Афганистан вошли американцы. Да. Мы ушли из Афганистана, но мы уходили через Хератонский мост с развернутыми знаменами, с открытыми лицами. А они бежали сейчас из страны, торопясь вскочить в последний самолет, закрыв лица.

– Время всё расставляет по местам, – эту же мысль высказал, приветствуя участников митинга, и заместитель председателя совета депутатов Всеволожского района Эдуард Михайлович Чирко, подчеркнув, «насколько важно в наши дни передавать молодежи опыт и знание жизни ветеранов, понимающих свой долг перед Родиной».

Тепло и сердечно приветствовали участников митинга Юрий Владимирович Евдокимов, возглавляющий областную общественную организацию инвалидов войны в Афганистане и военной травмы, заместитель председателя Всеволожской городской организации Российского Союза ветеранов войны в Афганистане полковник в отставке Геннадий Александрович Давыдов, подполковник в отставке Анатолий Павлович Исупов, председатель Всеволожской городской общественной организации Российского Союза ветеранов Афганистана «Забота», и почетный гражданин города Всеволожска Клавдия Михайловна Базаркина.

И легли к мемориалу воинам-афганцам красные гвоздики и траурные венки – от администрации, от товарищей по оружию, вспомнили тех, кому не суждено было вернуться с той войны домой, пожелали здоровья живущим ветеранам, – обнялись, обменялись новостями, и звонил траурный колокол на Румболовской горе по тем, кто уже не вернется никогда. Он звонит раз в год, 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана. Такой это особенный день…

Татьяна ТРУБАЧЕВА

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