Школьник из Юкковского поселения победил в международном научном конкурсе

Ученик Юкковской школы-интерната победил в международном конкурсе научно-исследовательских работ «Путь в науку – 2022» с проектом о листовой капусте.

Школьник Джасурбек Зокиров получил диплом победителя III степени по направлению «Биологические науки». На конкурсе Джасурбек представил научно-исследовательскую работу «Развитие растения листовой капусты пак-чой от семени до семени».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего в конкурсе приняло участие 2807 человек. Участники представили работы по 19 направлениям: археология, биологические науки, искусство, географические науки, медицинские науки, политические науки, науки о Земле, социологические науки, педагогика, психология, строительство, технические науки, физико-математические науки, почвоведение, туризм, филологические науки, экономика и менеджмент, юридические науки и химические науки.

Фото из архива «В.в.»