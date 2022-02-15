Старшеклассников Всеволожского района ждет «Инет БезБед»

Парламент старшеклассников Всеволожского района постоянно работает над созданием и реализацией различных проектов. Недавно ребята разработали ещё один – «Инет БезБед».

Его цель – научить школьников грамотно пользоваться интернетом, находить нужную информацию и избегать ненадёжных источников. Кроме того, проект направлен на борьбу с травлей в сети или кибербуллингом. Школы нашего района активно присоединились к этой инициативе.

Ещё в первом учебном полугодии старшеклассники провели классные часы на тему «Этикет в сети Интернет» и «Правила пользования Интернетом». Также ученикам рассказали о кибербуллинге, его видах и особенностях. Теперь ребята легко смогут распознать этот вид травли. Закрепить полученные знания помогли классные часы на тему правильного использования интернета. Проверить себя можно было с помощью викторины на тему кибербуллинга.

По итогам первого полугодия большинство школ района достойно справились с реализацией проекта. Им удалось выполнить все поставленные задачи в ушедшем году. Однако ещё остались школы, которые немного отстали от общего темпа. Им предстоит реализовать инициативу уже в этом году.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Парламент старшеклассников Всеволожского района»