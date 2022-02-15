В Лиголамби ветер шепчет…

Алла Геннадьевна Пеунова родилась в Петергофе. Не чаяла и не гадала, что когда-нибудь будет жить во Всеволожске. Всё произошло, можно сказать, случайно. У семьи в Петергофе была маленькая комната в 9 квадратных метров на троих. Родители встали на очередь по улучшению жилищных условий. Ждали 30 лет. За это время Советский Союз развалился, а дочь выросла. Бесплатных квартир больше никто не даёт. И дочке вместо ожидания очереди предложили подключиться к программе «Молодёжи – доступное жильё». Согласно этой программе она могла купить себе квартиру с рассрочкой на 10 лет, но без права выбора. Ей предложили во Всеволожске.

Так нежданно-негаданно в 2013 году Алла Геннадьевна оказалась в нашем городе. А примерно полтора года назад они с мужем купили квадроциклы. Им нравилось на выходных ездить по окрестностям Всеволожска. В сентябре 2021 года решили покататься на Колтушских холмах. Места здесь красивые, золотой осенью – особенно!

Проезжая мимо урочища Лиголамби, супруги заметили на холме большой православный крест. «Там, наверное, часовня», – решили они и устремились к Поклонному кресту. Возле него оказались два больших информационных щита. На них написано, что в урочище Лиголамби, на месте бывшего пионерского лагеря, во время Великой Отечественной войны стоял 633 полевой подвижный госпиталь (ППГ). Сюда привозили раненых с Невского «пятачка» и с Синявинских высот. Если раненые умирали, то их хоронили здесь же, в этом урочище.

Аллу Геннадьевну воспитывали в патриотическом духе. В детстве 9 Мая она ходила с родителями на возложение цветов на Ораниенбаумский спуск. Когда переехала во Всеволожск, каждый год ездила в День Победы в Петергоф – поздравить бабушку-блокадницу, Розу Иосифовну Панову (в девичестве – Хайкина). Поэтому сейчас Алла Геннадьевна остановилась на вершине заснеженного холма и в полной тишине, царящей вокруг, стала читать про 633 ППГ. Её супруг в это время зачитывал на другом информационном щите списки красноармейцев, которые умерли от ран. Неожиданно супруг спросил:

– Алла, как звали твоего прадедушку, который не вернулся с войны?

– Иосиф Хайкин, – ответила Алла Геннадьевна.

– Здесь в списках умерших есть тоже Иосиф Хайкин. Странно, такая редкая фамилия – не Петров, не Иванов, не Сидоров. Однофамильцы редко встречаются. А когда родился твой прадед?

– День его рождения мы не знаем. Знаем только, что в 1903 году, – ответила Алла.

– И этот Иосиф Хайкин родился в 1903 году. А где погиб твой прадедушка?

– Мы не знаем. Не знаем даже, где он воевал. У нас есть только один документ, что он пропал без вести.

– А здесь написано, что Иосиф Хайкин, 1903 года рождения, умер от ран в 633 подвижном полевом госпитале.

Чувства, которые в тот момент испытала Алла Пеунова, трудно передать. Она говорит, что на несколько минут впала в оцепенение. Даже мурашки забегали по телу. Одновременно появилось уверенность, что это именно он, её прадедушка… Вот и получается, что она переехала во Всеволожск для того, чтобы узнать, что здесь, во Всеволожском районе, похоронен её прадед, которого семья искала всю жизнь…

История была такая. Иосиф Юдкович Хайкин – это отец той самой бабушки-блокадницы. Семья Хайкиных раньше проживала в городке Мстиславле Могилёвской (ранее Витебской) области, но в 1935 году решила переехать в Ленинград на заработки. Поселились возле железнодорожной станции Можайская. Это был Красносельский район Ленинградской области. У Иосифа Юдковича родились трое детей. Старший – мальчик, а за ним две девочки. Бабушка Роза – вторая из этих девочек. Когда началась война, Розе было всего шесть лет. Отца сразу забрали на фронт. А маму – Иду Иосифовну – с тремя детьми направили в эвакуацию в Чувашскую Республику. Отец присылал туда письма. Они были короткими: в основном он просил старшего брата слушать маму Иду. И сообщал, что находится на самой передовой. А в каком месте, семья так и не поняла. Вскоре письма перестали приходить, а прежние затерялись, возможно, во время переездов.

Конечно, семья в эвакуации голодала. Роза Иосифовна вспоминает, что в Чувашии им давали кусок хлеба на всех, а они делили этот кусок. Но, по крайней мере, все дети выжили. Беда настигла их после войны. Когда город был освобождён от блокады, мама Ида с детьми вернулась в Ленинградскую область. Но оказалось, что их дом в Красносельском районе разрушен. Пришлось искать себе любую свободную квартиру. В это время Ида и её младшая дочь заболели брюшным тифом. Девочка сумела победить болезнь, а вот Ида Иосифовна умерла в больнице в Гатчине. И троих детей раскидали по разным детским домам. Однако Роза взбунтовалась против этого. Она всё время твердила: «У меня есть брат, у меня есть сестра». И воспитатели пошли навстречу девочке. Они разыскали брата и сестру и перевезли их в тот детский дом, где находилась Роза. Так семья воссоединилась.

Конечно, в таких условиях дети не могли получить хорошего образования. После детдома Роза Иосифовна вышла на работу. Сначала работала на птицефабрике, потом – более 25 лет – на заводе «Красный треугольник». Работа была физически тяжелой: приходилось на тележке перевозить резиновые каблуки из одного цеха в другой. Но зато и зарплата была высокой, и, вообще, Роза Иосифовна не могла сидеть без дела. Она была отмечена несколькими профессиональными грамотами и благодарностями и даже сумела дать образование младшей сестре. Пока сестра училась в профтехучилище, Роза Иосифовна кормила её. Сёстры остались дружны на всю жизнь. А Роза Иосифовна работала вплоть до 83 лет, только потом вышла на пенсию.

Похоронку на отца они не получали никогда, как и пенсию по потере кормильца. Когда у Розы Иосифовны выросла дочь, она написала запрос в архив Министерства обороны. Целых два года не было ответа, уже и забыли, что отправляли запрос. И вдруг пришёл ответ из Москвы, что Хайкин Иосиф Иудович (его отчество во всех документах писали по-разному и чаще всего неправильно) «пропал без вести весной 1944 года». Но где он воевал и как пропал – ничего из этого документа непонятно. Через некоторое время уже внучка Розы Иосифовны – Алла Геннадьевна Пеунова – выставила фотографию Иосифа Хайкина в интернет, в «Бессмертный полк». Написала: «Ищем любые сведения». Но никто не откликнулся.

И вот в 2021 году, в Лиголамби, во время прогулки на квадроциклах… «Умер от ран в 633 ППГ»… Было от чего испытать в шок.

Информационные щиты стояли в глухом тихом месте. Спросить не у кого. Но снизу была подпись, что щиты изготовила и поставила Общественная группа «Колтушский рубеж». Алла Геннадьевна приехала домой во Всеволожск и стала искать в интернете социальную страничку группы «Колтушский рубеж». Ей ответила преподаватель начальных классов в Колтушской СОШ, руководитель детского кружа «За други своя» Юлия Трощенко. Однако осенью 2021 года Юлия написала, что остальные члены группы заняты, они занимаются строительством часовни в деревне Корабсельки, и попросила написать позже. В следующий раз Алла Геннадьевна связалась с «Колтушским рубежом» 31 декабря 2021 года. Представляете, какой у неё был удивительный Новый год?! На этот раз члены группы «Колтушский рубеж» ответили подробно. Они подтвердили, что в списках умерших от ран в 633 ППГ есть Иосиф Хайкин, 1903 года рождения, уроженец Витебской области, призванный на фронт 16 августа 1941 года из Красносельского района Ленинградской области. А потом прислали фотокопию документа, где написано, что Иосиф Хайкин попал в 633 ППГ 1 марта 1942 года. У него было «слепое осколочное ранение правой стенки живота». Умер он 2 апреля 1944 года, захоронен «в пионерском лагере рядом с посёлком Колтуши». Эту новость Алла Геннадьевна сообщила сразу всей родне.

Но вот собраться вместе в Лиголамби они смогли только в феврале 2022 года. В прошедшее воскресенье, 6 февраля, 10 человек – потомки рядового Иосифа Хайкина – приехали к месту его захоронения. Это были представители четырёх поколений семьи. Дочь солдата – 86-летняя Роза Иосифовна – специально приехала из Петергофа. Вместе с ней прибыла внучка Иосифа Хайкина. Были ещё правнучка (Алла Пеунова) и другая правнучка, родившаяся от младшей дочери Иосифа Хайкина. А у правнучек есть свои детишки. И они тоже приехали в Лиголамби. Это – огромная дружная семья. В Лиголамби их сопровождали представители группы «Колтушский рубеж» и члены детского кружка «За други своя», а также – съёмочная группа Лендокфильма.

Состоялся торжественный обед на свежем воздухе. Потомки Иосифа Хайкина прикрепили его портрет к информационному щиту о 633 ППГ.

Следует, правда, со скорбью отметить, что само захоронение здесь не сохранилось. Алла Геннадьевна переехала во Всеволожск в 2013 году, а в 2014 году в Лиголамби началась разработка песчаного карьера. Из песка посыпались кости погибших воинов, которые вместе с песком были увезены в неизвестном направлении. Но рабочих замучала совесть, и они сообщили об этом поисковику из Всеволожского района Андрею Федотову. Андрей Владиславович поднял группу «Колтушский рубеж», и в 2019 году они установили на месте порушенного кладбища Поклонный крест, а в 2020 году – два информационных щита. В 2021 году благодаря этой информации Алла Пеунова смогла узнать о судьбе своего прадеда.

– Даже если здесь его сейчас нет, но он в этом месте лечился и первоначально обрёл свой покой. Это место для нашей семьи теперь святое. И мы будем сюда приезжать.

Надо сказать, что потомки Иосифа Хайкина – это третья семья, которая нашла своего героя только благодаря поисковикам.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото группы «Колтушский рубеж»