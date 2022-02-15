Всеволожский кванториум запустил проект «Наука47»

Детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT куб» Ленинградской области запустили инновационный образовательный онлайн-проект «Наука47».

Главной задачей проекта является максимальное вовлечение ленинградских школьников в научный процесс и объединение усилий по созданию образовательного контента. Благодаря такой коллаборации у юных инженеров появится возможность поучаствовать в марафоне онлайн-мастер-классов «Наука 47». Объединяя имеющийся опыт наставников региона, проект предоставляет молодым людям уникальную возможность приобретения новых знаний!

На площадке YouTube в период с 14 по 20 февраля 2022 года пройдёт серия образовательных мероприятий. Наставники различных направлений объединятся на одном ресурсе, чтобы рассказать о многообразии направлений в инженерии, науке и новых технологиях.

Идейным вдохновителем проекта «Наука47» стал детский технопарк «Кванториум» города Всеволожска. По словам руководителя мобильного технопарка города Всеволожска Кирилла Шуляко, в число организаторов марафона вошли единомышленники из пяти районов Ленобласти: Кингисеппа, Кировска, Киришей, Всеволожска и Выборга. «В настоящее время география проекта расширилась, и к участию в марафоне присоединились образовательные учреждения со всех районов Ленинградской области. Наша глобальная цель – расширить образовательные границы всего региона и донести до молодежи ценность науки и техники в нашей стране», – подчеркнул Кирилл Дмитриевич.

Соб. инф.