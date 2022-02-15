Военную поликлинику Минобороны во Всеволожске передадут в собственность Ленобласти

Военная поликлиника Минобороны РФ во Всеволожске отойдёт в собственность Ленинградской области и станет частью здравоохранения региона. Соответствующее поручение поступило от губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.



Об этом сообщили в группе «Минус коронавирус.Ленобласть» во ВКонтакте во вторник, 15 февраля. Решение обусловлено аналитикой Центра управления регионом, которая показала, что находящаяся в районе новостроек амбулатория не справляется с возросшей нагрузкой. Передачу медицинского учреждения должны осуществить до 9 марта этого года.