Школы Всеволожского района изменятся к лучшему

Глава районной администрации Андрей Низовский побывал в нескольких школах Всеволожска. В пятницу, 11 февраля, Андрей Александрович нанёс визит в школы № 4 и № 6, а также в Лицей № 1.

Объезд глава районной администрации совершал вместе со своим заместителем по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексеем Кондрашиным. На месте представители власти встретились с директорами школ и председателем комитета по образованию Ириной Федоренко. Темой для обсуждения стало проведение в школах ремонта, а также постройка дополнительных зданий на территории школ.

Встреча началась с Лицея № 1, где планируется провести ремонт в вестибюле, а также оборудовать холл и отремонтировать учебные классы. Кроме того, в планах строительство административного здания. Затем делегация отправилась в школу № 4. Здесь запланировано создание пристройки, что позволит школе расшириться и сделать обучение ребят более комфортным. Также в школе отремонтируют кровлю.

Финальной точкой в этой поездке оказалась школа № 6. Главная её особенность – наличие бассейна. Благодаря этому есть возможность сделать уроки физкультуры интереснее и разнообразнее. На данный момент бассейну требуется ремонт, который также запланирован на ближайшее время. Помимо этого, здесь тоже будет возведено ещё одно административное здание.

На этот год у администрации района большие планы: будут отремонтированы фасады Всеволожской школы № 5, Токсовского и Лесколовского центров образования, Ново-Девяткинской школы № 1 и детского сада № 12 в посёлке Романовка. Пристройки у школ появятся не только во Всеволожске, но и в Агалатово, Колтушах, Романовке, посёлке имени Морозова и посёлке имени Свердлова.

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина