Семья из Всеволожска передала в дар музею картины военного времени

Музейное агентство Ленинградской области получило в дар 5 живописных работ. Ранее они принадлежали семье из Всеволожска, которая приобрела бывший дом художника Арсения Маркова.

В 2004 году семья Ковальчук переехала из Санкт-Петербурга в один из домов на улице Сергиевской во Всеволожске. В доме на чердаке чудом сохранились картины, созданные художником, участником обороны Ленинграда – Арсением Порфирьевичем Марковым. Об этом новые хозяева узнали из записей в «Домовой книге». В настоящее время достоверно не установлено, какие из сохранившихся полотен были созданы художником во время войны, а какие – в послевоенное.

Более 20 лет семья Ковальчук любовалась работами нашего земляка, знакомила детей с героическими и трагическими временами лихолетья, изображёнными на картинах. И вот в этом году Любовь Николаева решила передать эти реликвии в музейное агентство Ленинградской области и обратилась за помощью к сотрудникам музея «Дом авиаторов» в г. Всеволожске. Теперь пять полотен (два пейзажа и три портрета) отправятся в Лодейнопольский историко-краеведческий музей.

Передача полотен состоялась в присутствии директора Музейного агентства Ленинградской области Леси Анатольевны Колесниковой, в ведении которой находится мемориальный комплекс «Свирская Победа», и директора Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрия Щеглова, вручившего Любови Ковальчук Благодарственное письмо от Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина