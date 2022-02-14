В Мурино и Кудрово установят автоматы для сбора банок и пэт-бутылок

Во Всеволожском районе появятся автоматизированные автоматы по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Фандоматы установят в магазинах «ВкусВилл» в Мурино и Кудрово, где за сдачу ненужной тары посетители получат баллы для покупок.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, подобные аппараты дополнят региональную программу централизованного раздельного сбора отходов, действующую в регионе с декабря 2020 года.

На данный момент в придомовом сборе пластика и стекла участвует более 450 тысяч ленинградцев, за прошлый год было собрано и направлено в переработку, по данным регионального оператора по обращению с отходами Ленинградской области, 428 тонн стекла и 105 тонн пластика.

В отличие от очищенных и подготовленных изделий для переработки из фандоматов, придомовой раздельный сбор требует досортировки на профильных предприятиях.