Всеволожские спортсмены заработали медали на гонке «Лыжня России – 2022»

Центральной площадкой страны для старта Всероссийской гонки «Лыжня России-2022» стал в этом году спорткомплекс «Игора-Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области. На этот раз «Лыжня России» впервые объединила на одной площадке участников двух соседствующих субъектов – из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, среди сильнейших лыжников в 4 возрастных группах из 8 победителями и призерами стали спортсмены из Всеволожского района. Так, 1 место занял Васильков Пётр (юноши 15–16 лет), 2 место заработала Березина Марина (девушки 17–18 лет), «бронзу» получили Зуев Вячеслав (мужчины 18–50 лет) и Ткач Алексей (юноши 17–18 лет).

Отметим, что за победу на соревнованиях боролись около 2 тысяч участников — профессиональных лыжников и любителей этого вида спорта. От Ленинградской области 500 спортсменов принимают участие в центральном, всероссийском, старте.

Фото пресс-службы областного правительства