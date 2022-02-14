Во Всеволожском районе пройдет фестиваль патриотической песни

Сегодня, 14 февраля, стартовал прием заявок на участие в мероприятии «Герои нашего времени», приуроченном ко Дню защитника Отечества. В рамках проекта пройдут фестиваль патриотической песни, а также смотр на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию среди клубов, кружков и объединений патриотической направленности Всеволожского района.

Подать заявку на участие можно до 17 февраля. Запись выступлений участников будет транслироваться в социальных сетях в День защитника Отечества. Исполнение военно-патриотических песен запишут 20 февраля на базе молодёжно-подросткового клуба «А-80» (Всеволожск, ул. Александровская, д. 80).

Смотр патриотических объединений пройдет 22 февраля на территории музейного комплекса «Дом Авиаторов» (Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 40). Участникам предстоит продемонстрировать строевую подготовку, строевой шаг и записать короткое поздравление с праздником.

Подробнее с условиями проведения мероприятия можно ознакомиться в положении.