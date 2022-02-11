Поймать «Ветер Радости» и обрести точку опоры

Пожалуй, не найдется в наши дни человека, которого не коснулась бы эпидемия коронавируса – в той или иной форме. Во всем мире ковид – главная тема всех новостных выпусков, и не только в нашем Отечестве. Сегодня мы решили обсудить эту злободневную проблему с хорошо известным врачом психотерапевтом, наркологом, доктором медицинских наук и доктором богословия, заслуженным врачом России, профессором Г.И. Григорьевым.

У Григория Игоревича есть свой канал в Ютубе, на котором он делится со зрителями не только своими профессиональными знаниями, но и мыслями, и наблюдениями об особенностях современной жизни. Один из роликов профессора Григорьева вызвал рекордное количество просмотров и откликов – несколько миллионов за довольно короткое время. Обращение врача-психотерапевта к своим зрителям звучало несколько неожиданно и …пугающе: «Живите как в сумасшедшем доме!» С этого парадоксального совета-утверждения и началась наша беседа с профессором Русской Христианской Академии, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Выборгской епархии, протоиереем Григорием Григорьевым.

– Григорий Игоревич, так почему вы советуете нам жить, как в «сумасшедшем доме»? Честно говоря, не хочется. Или это такой… некий эпатаж, рассчитанный на наше восприятие?

– Самое интересное, что этот, совсем небольшой, двухминутный ролик, я записал еще до начала так называемой «ковидной эпохи», и, признаться, совершенно не ожидал, что он наберет такую популярность. Сегодня к этому можно относиться как угодно, но сейчас мы живем не «как», а в реально сумасшедшем доме. Это можно обсуждать бесконечно, но еще до начала ковида 30% человечества страдало различными психическими заболеваниями или расстройствами разной степени тяжести: от элементарной депрессии, психологической зависимости, различных фобий и до, к примеру, компенсированной шизофрении. Сейчас этот процент никто не измерял, но совершенно точно, что при тяжелой степени ковида и даже средней тяжести течения болезни, до 70% заболевших людей получают осложнения психические. Это связано с гипоксией головного мозга и интоксикацией, вызванной вирусным поражением.

Мне лично за эти годы приходилось видеть очень много людей с психическими осложнениями после ковида, причем в тяжелых формах, когда человек становится совершенно не похожим на себя прежнего. Тяжелейшая депрессия, потеря интереса к жизни, потеря жизненных мотиваций, хроническая усталость – следствие болезни. И протекает все это в такой степени тяжело, что человека приходится лечить стационарно, в психиатрической клинике. Таких примеров, к сожалению, очень много. К сожалению, эпидемия ковида – это надолго. По разным причинам. И с этим надо научиться жить, с этим надо научиться бороться и противостоять, потому что иного выхода у нас просто нет.

– Григорий Игоревич, меня, как и многих людей, волнует не только эпидемия коронавируса сама по себе, – очень беспокоит истерия, раздуваемая вокруг этой ситуации, смахивающая на некое общественное безумие. Разрушительная энергия хаоса, разделяющая людей, не способных пойти на компромисс и принять позицию инакомыслящего. Понятно, я думаю, о чем речь. Прививаться – не прививаться, бойкотировать карантин и кьюар-коды или нет и т.д.

– Я, конечно, не предполагал, что такой, казалось бы, элементарный вопрос, как прививка, настолько разделит людей. Действительно без полутонов. На нашем медицинском языке идет некий индуцированный психоз. В любом случае это очень болезненная тема, пересекающаяся и с политикой, и с экономикой, которая к тому же рассорила самых близких людей, порой в одной семье. Помните, «И встанет брат на брата, и отец на сына»? И вчерашние друзья становятся непримиримым врагами. Все это присутствует в нашей жизни, к огромному сожалению. Но какое это имеет отношение к прививке – ведь в конечном итоге никто под дулом пистолета не заставляет прививаться?

– С другой стороны, есть официальная информация, что рабочих одного завода не пустили на их рабочие места, потому что они были не привитые. Правда, как я выяснила, по этому поводу было решение не только администрации, но и коллектива, и даже профсоюза.

– Посмотрите на это с другой стороны: по вине такого «антиваксера», то есть принципиального противника прививки, заболевают люди, работавшие с ним рядом. Производство останавливается. Кому хорошо, кто прав, кто виноват, как по-вашему? А самое главное, люди болеют, и что самое печальное, – умирают. Ведь один человек способен заразить, находясь «в свободном полете», не только членов своей семьи, но и сослуживцев, и случайных спутников в общественном транспорте, в магазине и т.д. И он – молодец?!! Он такой принципиальный противник прививки!

Я причащаю каждую неделю больных людей во 2-й Городской больнице, которая в пятый раз закрывается на ковид. Мне приходится бывать в так называемой «красной зоне», мне приходится в реанимации причащать умирающих и тяжело больных людей. И я доподлинно знаю, как проходит это заболевание, как страдают люди, и поверьте, у всех, кто попадает в реанимацию с ковидом, вопроса о прививках нет. Они готовы привиться чем угодно, и каждый говорит: «Какой же я был дурак, что не привился вовремя». Причем, далеко не каждый не прививался по принципиальным соображениям, – нет, а просто по нашей чисто российской привычке: авось пронесет мимо, да как-нибудь обойдусь, да я здоров как бык, что мне ковид! А ведь нас не спрашивают – хотим мы или нет, когда в детстве прививают нас от оспы. Прививают, и мы не болеем. А когда-то эти эпидемии: черной оспы, чумы, холеры выкашивали целые города, пока не изобрели противоядия, то есть вакцины. И яркий пример, не удержусь, напомню: первой против той же оспы привилась Екатерина II, императрица великой страны. Причем не было как таковой вакцины, не было в помине одноразовых шприцев – была льняная ниточка и капелька жидкости, взятой из оспины больного ребенка, и она рискнула, чтобы люди стали прививаться. Интересная история была и с прививкой от полиомелита, от которого, кстати, умирал каждый второй ребенок в Индии. Пока медики не нашли средства. Примеров много.

– Григорий Игоревич, а вы сами привились от коронавируса?

– Естественно, привился. И первый, и второй раз. Кроме того, я ежегодно прививаюсь от гриппа, как все люди, у которых большая нагрузка. Я ведь очень много общаюсь с людьми, веду службы, читаю проповеди, провожу презентации своих книг, то есть у меня огромная нагрузка на связки, поэтому я каждый год прививаюсь от гриппа.

– То есть вас чаша сия минула, вы не болели?

– Я болел, вы не поверите, ровно два дня. Был такой момент, что я вовремя не привился от гриппа, и уже был самый кончик действия прививки. И я ровно на день потерял обоняние, и ПЦР тест показал положительный результат. Через двое суток у меня все нормализовалось. И никто из моих домашних не заболел. Самое главное, что я вынес из своего собственного опыта, – меня прививка конкретно спасла. Этот окаянный вирус – он попал на прививку, и организм отреагировал вот таким образом – один день потери обоняния. Вот то, что я точно знаю. Поэтому что ж… Каждый решает для себя, конечно, сам: прививаться, не прививаться, но опыт заболевших, но привитых людей опять же показывает: да, болезнь может настигнуть, но она точно не будет протекать так тяжело, как у тех, кто проигнорировал вакцину. Да, нет правил без исключений. И в каждом конкретном случае, когда вакцина не сработала или сработала неправильным образом, найдутся объяснения. Возможно, вакцина постояла какое-то время вне холодильника, открытой. Это раз. Второе: человек пришел прививаться, будучи больным, или медицинские показания были таковы, что ему не следовало бы прививаться. Во всяком случае, в тот момент.

– Убедительно. Но не для тех, кто без конца пишет и рассылает в тех же социальных сетях информацию якобы от каких-то «светил», утверждая, что «прививка – это отсроченная смерть». Что это общемировой заговор, что это «чипирование» населения и возможность избавиться от больных и пожилых людей. В общем, мы с этого начинали, но не договорили, как на это реагировать, как избежать этой агрессивной информации?

– Игнорировать, да и все. Даже не открывать! Я не знаю этих «светил» от медицины, которые дают такие прогнозы, я задаю простой вопрос: а что, этот чип обязательно было «вживлять» именно в эту вакцину? Скажу как медик – по логике, его можно было в любую другую вакцину добавить. Но почему-то именно в вакцину от ковида. Не забывайте, фармацевтика – это гигантская отрасль, приносящая колоссальные доходы. По этой причине наш «Спутник» и другие российские вакцины не пускают, тормозят, как только могут. Убрать с рынка соперника – такой ведь интерес тоже присутствует. Нельзя и этот интерес сбрасывать со счетов.

– Григорий Игоревич, отец Григорий, вы доктор, но и настоятель храма, служитель церкви, и вы прекрасно понимаете, как людям в ситуации карантина, изоляции, беды в виде болезни, с которой мы столкнулись впервые, – как важно утешение. Люди очень страдают от того, что разорваны эти житейские, жизненно важные связи, нет возможности не только пойти куда-то, порой на несколько месяцев люди лишены возможности видеть даже своих родных. Детей, внуков. Это очень тяжело…

– Да, тяжело. С этим тяжело примириться, как-то научиться разнообразить свою жизнь, научиться думать о хорошем. Надо вспоминать о хорошем. Вот когда началась эпидемия, я начал работу над новым литературным циклом, который имеет общее название – «Ветер радости».

– Григорий Игоревич, я изначально собиралась вас поздравить с выходом в свет первой книги этого цикла, – она называется «Городокское приволье». Очень красиво изданная, такая… радостная действительно книга. И уже с первой литературной вас премией: вы стали за «Городокское приволье» лауреатом Всероссийской премии имени А. Толстого. Так что поздравляем! А сколько книг планируется в этой серии с таким удивительным названием «Ветер радости»? Почему, кстати, «Ветер радости»?

– Всего планируется семь книг. Эта первая, «Городокское приволье», посвящена самым светлым воспоминаниям детства. Это не просто биография. Это автобиографические фантазии. И задача этой книги, – чтобы у человека, который её прочёл, проснулись его собственные воспоминания. И люди, которые уже прочли эту книгу, утверждают, что она работает в этом направлении, что книга эта как бы… лечит. Ведь на одну отрицательную эмоцию по законам психологии, надо семь положительных. Где их взять? В том числе из своих воспоминаний черпать. Поймать вот этот «Ветер радости». Сейчас готовится к изданию уже вторая и третья книги этого цикла – вторая об учебе в Военно-медицинской академии. Будет называться «Что приносит нам сны». Третья о службе на подводных лодках Тихоокеанского флота. Я бы сказал так: первые три книги – они о моей жизни до Крещения. Это такой, экзистенциальный поиск Бога. Я хотел показать, что Бог – Он повсюду, Он для всех людей. И человек, даже если он этого не понимает, неосознанно стремится к Богу невольно, то есть он стремится к радости. Что такое Ветер радости – это Бог, это Дух. И вот когда Ветер радости наполняет нашу душу – то мы всегда с Богом. Единственный критерий, который есть у человека, – это его интуиция и состояние радости. Всегда, когда мы радуемся, мы находимся в контакте с Богом и в ладу с самим собой. Поэтому уныние является одним из самых тяжких грехов. Так что у нас единственный путь: поймать этот Ветер радости. Навигация души должна быть настроена на радость. Вот и все. Желаю вам удачи на этом пути!

Беседовала Татьяна Трубачева