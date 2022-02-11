Всеволожский олимпиец Владимир Белоусов поздравил русских «летающих лыжников» с серебряной медалью

7 февраля на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине вновь звучало имя нашего Владимира Белоусова. В этот день случилась сенсация для отечественных «летающих лыжников»: впервые после олимпийской победы В.П. Белоусова русские прыгуны с трамплина завоевали медаль.

Это – серебряная медаль в командном соревновании. Конечно, достижения разного достоинства – повторить спортивный подвиг жителя города Всеволожска Владимира Белоусова так никому и не удаётся. Спортсмен стал олимпийским чемпионом в 1968 году – на юбилейной, X, зимней Олимпиаде. Это была наша первая и последняя медаль в прыжках. Его имя заслуженно вошло в историю спорта. Владимиру Белоусову сейчас 75 лет, и он тяжело болен. В личном разговоре со журналистом «В.в.» он сказал, что не уйдёт из жизни до тех пор, пока не увидит новую олимпийскую медаль русских прыгунов…

За последние десятилетия олимпийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина изменились. Когда прыгал Владимир Белоусов и его товарищи, на трамплинах был лишь индивидуальный зачёт. Соревнования проходили только среди мужчин, исключительно на двух видах трамплинов: на среднем (иногда его называли «малый» олимпийский трамплин) – К-70, и на большом – К-90. В 1968 году Владимир Белоусов стал победителем Большого трамплина в индивидуальном зачёте.

Сейчас соревнования на трамплинах проходят среди мужчин и женщин, как в личном, так и в командном зачёте. И вот, 7 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине проходили командные соревнования «микст». Это значит, что на трамплин вышли сразу двое юношей и две девушки. Они прыгали по очереди, но засчитался результат всех четырёх человек. За честь России тогда выступали: 28-летний Евгений Климов (Пермь), Даниил Садреев (Татарстан), Ирина Аввакумова (Мурманск) и Ирма Махиня (Сочи). На этот раз нашим результатом стала серебряная олимпийская медаль.

Впервые за 54 года!

Владимир Белоусов передал поздравления прыгунам прямо в Пекин.

– Я всегда смотрю выступления прыгунов по телевизору, – поделился Владимир Белоусов. – Пусть сейчас злопыхатели твердят, что это была случайная победа, что если бы соперников не дисквалифицировали, то наша команда не вышла бы на второе место… Когда я победил на Олимпиаде, тоже говорили, что это случайно… Но это не так. Обратите внимание: в последнее время на олимпиадах чаще всего дисквалифицируют именно наших спортсменов – придираются к любой мелочи. А тут и придраться было не к чему: настолько у нас было всё хорошо отработано. И костюмы такие, как надо. Однако за счёт одних костюмов далеко не прыгнешь. Я смотрел внимательно: Евгений Климов и Даниил Садреев действительно показали грамотные, техничные прыжки. Они хорошо подготовились к Олимпиаде.

Надо добавить, что прорыв в прыжковом спорте стал прекрасным подарком к примечательному юбилею. В 1912 году в местечке Юкки, впервые в России, прошли соревнования по прыжкам на лыжах. Сейчас трамплины в Юкках стоят на том же месте, что и 110 лет назад. И в этом году мы отмечаем 110 лет со дня первых в России соревнований.

Людмила Однобокова

На фото из архива «В.в.»: Владимир Белоусов с семьей