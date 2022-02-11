Артистов Всеволожского района приглашают на конкурс «Арлекино»

Стартовал прием заявок на конкурс театральных самодеятельных коллективов «Арлекино» – одного из главных событий XIII межмуниципального фестиваля культурных инициатив «Вдохновение». К участию приглашают коллективы детских и взрослых самодеятельных театров, театральных студий и воспитанников творческих кружков.

Участникам предстоит подготовить спектакль длительностью от 20 минут до 1,5 часа. Репертуар может быть основан на произведениях русской, советской и зарубежной драматургии, а также на оригинальных авторских произведениях. Заявки на участие принимаются до 1 марта в художественно-творческий отдел Культурно-досугового центра «Южный» по почте ufeduloff@mail.ru, справки по телефону 8 (813-70) 40-084.

Сам конкурс пройдет 12 марта на сцене КДЦ «Южный» и 13 марта во Всеволожском центре культуры и досуга. Участников поощрят дипломами и почетными грамотами, а самые артистичные и оригинальные коллективы получат памятные сувениры и призы от организаторов.