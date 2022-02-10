В Свердловском поселении пройдет «Праздник снега»

В эту субботу, 12 февраля, в посёлке имени Свердлова состоится веселый спортивный праздник. На углу Западного проезда и региональной дороги соберутся любители активного отдыха всех возрастов.

Ровно в 12.00 начнутся лыжные соревнования: спортсмены будут выходить на старт волнами каждые три минуты. Участников ждут медали, а победителей – призы от организаторов. Помимо лыжных соревнований, для гостей и болельщиков подготовили зимние развлечения: катание на конной и собачьей упряжках, а также на снегоходах. Детей ждет встреча с аниматорами.

Соревнования пройдут с соблюдением антиковидных мер. Регистрация участников доступна в официальной группе администрации Свердловского поселения в соцсети «ВКонтакте», а также на месте проведения соревнований. Раздача стартовых пакетов начнётся с 10.00, регистрация спортсменов будет доступна до 11.15 (при наличии свободных мест).