Строительство соцобъектов во Всеволожском районе под особым контролем

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский сегодня, 10 февраля, посетил с рабочим визитом социальные объекты в Мурино и Кудрово.

К рабочей поездке присоединилась депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова. В ходе визита в молодые города района представители власти проинспектировали строительство трёх детсадов и осмотрели амбулаторию ковид-центра.

Заведующая Муринским дошкольным образовательным учреждением № 3 (два садика разместили на улице Екатерининской в домах 12 и 8, корпус 2) Эллана Волкова отметила, что с нетерпением ждет открытия.

– Нам очень не хватает дошкольных учреждений, – отметила заведующая. – Каждый из детсадов рассчитан на 100 детей. Конечно, проблема с обеспечением соцобъектами в Мурино остается, но поступательно решая проблему, удастся разгрузить очереди.

– Да, проблема с нехваткой мест в детских садах есть, – согласился Андрей Низовский. – Всеволожский район остается привлекательным, молодые люди охотно приезжают к нам создавать семьи, растить детей. Однако мы стараемся наращивать темпы строительства соцобъектов. Каждый год в районе открываются современные школы и уютные детские сады.

Также Светлана Журова и Андрей Низовский осмотрели Кудровский ДСКВ № 1 на улице Столичной, 13. Учреждение планируется открыть во втором квартале нынешнего года. Рассчитан детсад на 160 детей. Всего здесь будет 8 групп по 20 человек.

– Отрадно, что еще около 400 детей Всеволожского района получат возможность посещать детский сад, – отметила Светлана Журова. – Это ценно и для родителей, и для самих малышей, которые смогут общаться со сверстниками и подготавливаться к школе.

Важным пунктом рабочей поездки стал открытый совсем недавно ковид-центр в Кудрово, куда уже ежедневно обращаются сотни жителей.

– При текущем разгуле омикрона открытие подобных учреждений здравое и своевременное решение, – отметила Светлана Журова.

– Скоро в Кудрово будет новая поликлиника, однако в условиях сложной эпидемиологической обстановки временная амбулатория очень важна, – рассказал Андрей Низовский. – Ежедневно в центре обследуют до 300 пациентов. При этом отмечу, что одним из важных противоковидных мероприятий остаётся вакцинация.

Ирэн Овсепян

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