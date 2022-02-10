Прогулка по Павловским Колтушам

В минувший вторник, 8 февраля, страна отметила День российской науки. Этот праздник торжества человеческого разума приурочен к дате основания Российской Академии наук, учреждённой по Высочайшему Указу Императора Петра I в 1724 году.

Люди, посвятившие себя научной деятельности, всегда стремились к исполнению своих высоких целей, благодаря их трудам мир увидел множество уникальных открытий, позволивших достичь современных высот развития в различных сферах нашей жизни. Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями. Первым российским нобелевским лауреатом в 1904 году стал академик Иван Павлов, названный международным научным сообществом «физиологом № 1».

На территории нашего Всеволожского района расположен один из крупнейших в России и мире центр фундаментальных исследований – Институт физиологии Российской Академии наук, основанный в 1925 году академиком Павловым. В настоящее время Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН – крупнейшее многопрофильное физиологическое учреждение страны, в 30 научных подразделениях (лабораториях и группах) которого работает около 500 сотрудников, в том числе около 200 докторов и кандидатов наук.

Научные достижения, исследования и разработки Института широко известны не только в России, но и за ее пределами. Главная научно-исследовательская база Института размещается в научном городке в Колтушах, который включает лабораторные здания, Павловский мемориальный комплекс, виварий, антропоидник, крупнейшую научную библиотеку физиологического профиля, основанную в конце XIX века, инфраструктуру обеспечения, жилой сектор и парк.

Мы не стали отвлекать ученых от научной деятельности и просто прогулялись по историческому парку, который был заложен при участии Ивана Петровича Павлова.

Памятник с трудной судьбой

Первым посетителей встречает сам Иван Петрович – в хирургическом халате, положив руку на голову сидящей рядом собаки неизвестной породы. Этот памятник был установлен в 1951 году, хотя работы над его созданием начались еще до Великой Отечественной войны.

В 1938 году президиум Ленсовета поручил Архитектурно-планировочному отделу совместно с Управлением по делам искусств определить место для установки памятника И.П. Павлову. Изначально выбор пал на площадь Лассаля – так в те годы называлась площадь Искусств. Была определена и дата установки – 1942 год. Но финская кампания, а затем и Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, существенно отодвинули сроки.

К идее установки памятника ученому вернулись уже в мирное время – его торжественное открытие планировалось провести в 1949 году, к 100-летию со дня рождения И.П. Павлова. На тот момент автор проекта Всеволод Лишев выполнил скульптурное изображение нобелевского лауреата. Однако и эти планы осуществить не удалось.

В конце 1940-х годов в городе прошла серия судебных процессов против партийных и государственных руководителей, обвиненных во вражеско-подрывной работе и коррупции, а также использовании служебного положения в личных корыстных целях. К 1949 году так называемое «Ленинградское дело» было в самом разгаре – летели головы, шатались начальственные кресла, и «ответственным товарищам» из Ленгорисполкома было совсем не до памятника. Параллельно шли политические кампании в науке вообще и в биологии и генетике в частности.

В общем, памятник установили, как уже было сказано, только в 1951 году. И не в Ленинграде, а в Колтушах – «столице условных рефлексов», получивших свой неофициальный статус еще при жизни ученого.

Символично, что Иван Петрович изображен с сидящей у его ног собакой. Известно, что экспериментальную часть своих работ сам академик и его ученики выполняли на подопытных животных, и, в частности, на собаках. С позиций сегодняшнего дня принято жестко осуждать такие действия, рассматривать их как антигуманные акции. Но при этом нужно помнить и слова великого Павлова: «Когда я участвую в опытах, связанных с гибелью животного, то испытываю огромное сожаление, что грубой и невежественной рукою ломаю невыразимый художественный организм, что являюсь палачом живого существа». Впрочем, историю не повернуть вспять, и, независимо от наших взглядов на проблему участия животных в научных экспериментах, необходимо признать – благодаря маленьким жизням братьев наших меньших, положенных на алтарь науки, в биологии, медицине, генетике и других сферах физиологии в начале XX века был совершен настоящий прорыв. А термин «собака Павлова» прочно вошел в обиход.

Кстати, в 1935 году, когда в Москве и Ленинграде проходил XV Международный физиологический конгресс, его участники посетили Колтуши. После осмотра научного городка был организован банкет, для которого кондитеры изготовили шоколадную собаку. И никаких рефлексов.

Средь тенистых аллей…

Ещё одно памятное место исторического парка – так называемая «аллея генетиков». Она была заложена при жизни Ивана Петровича и, по его замыслу, должна была символизировать преемственность научных идей и направлений, избранных самим академиком. Бюсты великих ученых Декарта, Сеченова и Менделя помнят самого нобелевского лауреата – они были отлиты на ленинградском заводе «Монументскульптура» и установлены в парке в 1934 году.

Так, Михаила Ивановича Сеченова сам Павлов называл «отцом русской физиологии», основоположник теории о наследственности Грегор Мендель напоминает о генетике высшей нервной деятельности, а философ Рене Декарт первым предложил понятие рефлекса.

Скульптурный портрет академика Павлова был установлен на аллее через год после его смерти, в 1937 году. Позднее, уже в 50-е годы прошлого века, здесь появился бюст автора теории эволюции Чарльза Дарвина.

Все скульптуры созданы архитектором и художником И.Ф. Безпаловым. Собственно, по его проекту и проходила основная застройка научного городка в Колтушах.

Музейное дело

В непосредственной близости от аллеи с бюстами ученых находится историческое здание Старой лаборатории, где развернулась обновленная экспозиция мемориального музея И.П. Павлова, которая занимает весь второй этаж. Когда-то здесь жил и работал сам нобелевский лауреат. В ходе реставрации специалисты восстановили жилые помещения – веранду и кабинет Павлова, воссоздали даже обои и рабочий стол учёного. Гостям доступны 10 помещений, где разместилась основная экспозиция.

А на первом этаже Старой лаборатории работает постоянная выставка для тех, кого настоящее привлекает больше, чем прошлое. Это совместный проект ученых и художников «Новая антропология», в рамках которого с помощью современных технологий идет творческое осмысление научной деятельности.

Впрочем, о музее и выставке мы рассказывали неоднократно и во всех подробностях. Надеемся, что наши любознательные читатели найдут время и посетят Павловские Колтуши, чтобы прикоснуться к славной странице в истории российской науки.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА